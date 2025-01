Fulminanter Jahresauftakt: TeamViewer-Aktie explodiert!

Tipp aus der Redaktion: Ob stabiler Dividenden-Lieferant, Tech-Pionier oder spekulative Wette im Krypto-Bereich – wir haben die Märkte für Sie ausgiebig durchforstet und präsentieren Ihnen 6 Unternehmen, die große Chancen auf außergewöhnliche Kurssteigerungen besitzen. Hier sind, speziell für Sie, Ihre "6 Richtigen" für 2025.

Umsatz über den Erwartungen, Gewinnergebnis im Februar

Jetzt hat das Unternehmen seinen vorläufigen Geschäftsbericht für 2024 vorgelegt. Der kommt bei Anlegern gut an und sorgt angesichts der Kursgewinne von 7 Prozent für einen erfolgreichen Jahresauftakt.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Erlöse in 2024 währungsbereinigt um 9 Prozent auf 671 Millionen Euro geklettert. Damit konnte die unternehmenseigene Prognose von 662 bis 668 Millionen Euro übertroffen werden.

Für das starke Abschneiden macht TeamViewer in seiner Pressemitteilung "unerwartet starke Billings" in Höhe von 700 Millionen Euro verantwortlich, die hauptsächlich im Geschäft mit Großkunden erzielt werden konnten.

Zum Gewinn hat sich das Unternehmen noch nicht geäußert. Die bereinigte EBITDA-Marge in Höhe von "mindestens" 44 Prozent wurde jedoch bekräftigt. Die finalen Geschäftszahlen sollen am Mittwoch, den 12. Februar präsentiert werden.

Aktie setzt sich an die Spitze des TecDAX

Anleger quittierten das zufriedenstellende Abschneiden des Unternehmens bereits in der Vorbörse mit Gewinnen in Höhe von mehr als 7 Prozent. Behalten diese Kursgewinne zur Wochenmitte ihre Gültigkeit, kann die Aktie wieder zweistellige Notierungen verzeichnen, nachdem sie noch im Dezember mit 8,926 Euro auf den tiefsten Stand seit Oktober 2022 gefallen war.

Mit Blick auf den Chart der Aktie könnten die am Mittwoch verzeichneten Gewinne der Startschuss für eine Erholungsrallye sein, denn das Papier war zuletzt überverkauft, während der Trendstärkeindikator MACD im Begriff ist, seine Signallinie zu überwinden und damit erste Entspannung zu signalisieren.

Wie nachhaltig diese Bewegung ist, muss aber die Zukunft zeigen, denn in den gleitenden Durchschnitten ist es mit einem Death Cross zu einem Verkaufssignal gekommen.

Fazit: Günstige Bewertung lädt zu Turnaround-Wette ein

Nach einem enttäuschenden Börsenjahr 2024 startet TeamViewer angesichts eines zufriedenstellenden, vorläufigen Geschäftsberichtes schwungvoll in 2025 und führt am Mittwochmorgen mit einem Kurszuwachs von über 7 Prozent die Gewinnerliste im deutschen Technologieindex TecDax an.

Die Bewertung der Aktie ist laut MarketScreener mit einem für 2025 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,7 für einen Technologiewert mit einer Wachstumsrate im hohen einstelligen Prozentbereich durchaus günstig. Anleger, die das Risiko durch die Übernahme von 1E nicht scheuen, können hier aus einer fundamentalen Perspektive zuschlagen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,79 % und einem Kurs von 10,85EUR auf Tradegate (08. Januar 2025, 09:06 Uhr) gehandelt.

Gewinner im Megamarkt 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!