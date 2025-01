OpenAI-Rivale Anthropic wohl bald mit 60 Milliarden US-Dollar bewertet

Chart - Update (Wochenbasis)Was MSFT angeht, ist aktuell alles in trockenen Tüchern und der Titel, wie so oft, bärenstark, ja fast schon resistent unterwegs. Die Bären konnten nicht einmal das 1.Retracement herausnehmen, denn alles was die damalige Attacke einbrachte, war ein Fehlausbruch nach unten aka Bärenfalle, die am Ende bei einigen Leerverkäufer wohl blutige Wunden hinterlassen hatte. Der Chart ist selbsterklärend und hier ganz bewusst nur rudimentär nach "unten" illustriert, da es hier und jetzt nur darum geht, wie die Absicherung/Situation nach Süden aussieht. Was die Richtung nach oben angeht, werden wir uns darum explizit in einem anderen Zeitfenster bewegen, damit wir genügend Details haben, um diese Situation besser einschätzen zu können.Klar sichtbar ist aber auch, dass die Bullen jegliche Versuche der Bären das Retracement herausnehmen zu wollen souverän abfrühstückten und in diesem Fall bin ich mir nicht mehr sicher, ob sie es nochmals hinbekommen diese Marke erneut anzulaufen, um die Bullen erneut herauszufordern, da MSFT aktuell Stärke zeigt und nicht den Eindruck macht, als würden die Anleger hier panisch abschenken wollen. Ob die Bullen dieses Szenario weiterhin so souverän abwickeln können, werden uns die nächsten Wochen zeigen.