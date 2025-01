Magdeburger OB Borris glaubt weiter an Intel-Ansiedlung

Marco_Berlin schrieb 19.12.24, 18:19

Die von mir angepeilten 15€-17€ rücken in greifbare Nähe.



Und nein, Intel wird seine Fertigung niemals abgegeben! Ob die Auslagerung in eine eigene Gesellschaft stattfindet an der Intel die Mehrheit hält steht ja auf einem anderen Blatt aber Intel wird niemals zu einem AMD werden, die Menschen verstehen nicht dass Zeiträume für Unternehmen wie Intel von 10-20 Jahren nicht so relevant sind wie für einen Menschen. Unternehmen sind auf Dauer angelegt unbegrenzt. Zudem wie bereits von mir mehrfach erwähnt gibt es den ich nenne es mal America First Act. Ab 2030 kann niemand mehr in den usa entwickelte Chips ins Ausland verkaufen wenn er nicht auch in den usa fertigt. NVIDIA und AMD müssen zwangsweise bei Intel bestellen, denn TSMC hat überhaupt keine Kapazität in den usa die werden gerade erst gebaut und selbst diese sind so minimal im Vergleich zu den Auftragsgrößen die kommen werden, nur Intel hat massiv ausgebaut und baut gerade Kapazitäten auf.



Und jetzt kam eine wenig beachtete aber viel bedeutende Nachricht vom US CEO von TSMC man treffe sich täglich mit Intel um gemeinsam an der Entwicklung und den Bau aktueller Anlagen zu arbeiten. Einen Tag später sagt dementiert TSMC global auf einmal man würde mit Intel nicht zusammenarbeiten hätte sich auch nie getroffen. Genau der US Chef hat sich das aus den Fingern gesogen. Es wird nämlich der folgende Fall vorliegen. Intel hat die Kapazität die Unterstützungen der US Regierung ist aber technologisch noch nicht so weit in Massen auf diesem Niveau zu fertigen. TSMC hat die Technologie hat aber nicht die Kapazitäten und die Finanzen massive Anlagen in den USA zu bauen. Das hört sich für mich so an als wenn TSMC an Intel Aufträge auslagern könnte über einen Technologietausch oder man über ein Joint Venture geht.



Intel wird die Goldader Fertigung niemals aus den Händen geben. Die 100 Milliarden Investitionen werden sich wohl zu Billionen an Einnahmen rentieren!