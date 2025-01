Aktien Asien/Pazifik Schluss Samsung-Aktie profitiert von Nvidia-Effekt Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Die Verluste an der Wall Street zeigten damit nur begrenzte Wirkung in Fernost. Gewinne verzeichnete der südkoreanische Markt. Er profitierte von den Zuwächsen des …