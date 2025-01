IT Capital Partners GmbH / tecRacer und IT Capital Partners starten ...

Die Partnerschaft eröffnet neue Marktchancen, darunter die kontinuierliche Anpassung des Serviceportfolios an aktuelle Kundenbedürfnisse, die Expansion in europäische Märkte und den frühzeitigen Zugang zu AWS-Innovationen. Ein besonderes Augenmerk legt tecRacer auf die Weiterentwicklung neuer, AWS-basierter Cloud-Engineering-Services wie Generative AI-, ML/Data- und Cybersecurity-Lösungen.

tecRacer und IT Capital Partners starten strategische Partnerschaft / tecRacer auf Wachstumskurs: Mit IT Capital Partners zur europäischen Expansion und AWS Thought Leadership (FOTO) Hannover (ots) - tecRacer, der einzige AWS Premier Tier Services und Advanced Tier Training Partner in der DACH-Region, beschließt eine strategische Partnerschaft mit IT Capital Partners. Ziel der Zusammenarbeit ist der weitere Aufbau und die Stärkung von tecRacer (https://www.tecracer.com/) als AWS-Premium-Anbieter mit einzigartiger Service-Kombination in Zentraleuropa. Dazu bringt IT Capital Partners (https://www.itcapital.de/) sowohl umfassende operative Erfahrung in der Skalierung technologieorientierter Unternehmen als auch finanzielle Ressourcen ein.

"Mit IT Capital Partners als operativ versierten und IT-Service-erfahrenen Partner können wir unsere Innovationsführerschaft als AWS-Service-Anbieter ausbauen und gleichzeitig unser Wachstum auch anorganisch durch Zukäufe beschleunigen", so Sven Ramuschkat, Geschäftsführer, tecRacer. "Diese Partnerschaft eröffnet uns neue Perspektiven, um unseren Kunden europaweit noch bessere Lösungen für die Herausforderungen der digitalen Transformation zu bieten."



Kunden von tecRacer können sich auf eine noch höhere Servicequalität, innovative Dienstleistungen und den Zugang zu neuen Technologien freuen. Gleichzeitig werden bestehende Partnerschaften gestärkt und neue Partnerschaften initiiert. Mitarbeiter profitieren von zusätzlichen Entwicklungsmöglichkeiten in einem international ausgerichteten Arbeitsumfeld.



"Unser Ziel ist es, für unsere Kunden der 'Trusted Expert' für kritische AWS-Services sowie für AWS-Innovationen zu werden. Dazu zählen Individualentwicklungen unter Einbindung von KI-Modellen wie Anthropics Claude oder Metas Llama, die über AWS Bedrock verfügbar sind, genauso wie komplette Lösungen wie Amazon Connect", erklärt Sven Ramuschkat.

Ausblick



Die Partnerschaft mit IT Capital Partners unterstreicht die ambitionierten Wachstumspläne von tecRacer. Auf dem AWS Summit 2025 in Hamburg wird tecRacer die neue strategische Ausrichtung präsentieren und Kunden sowie Partnern seine breite AWS Expertise in verschiedensten Formaten vorstellen.

Über tecRacer



tecRacer verfügt über eine tiefgehende Expertise in AWS-Services und ist als einziges Unternehmen in der DACH-Region in der Lage, sowohl als AWS Premier Tier Services Partner als auch als Advanced Tier Training Partner eine einzigartige Service-Kombination anzubieten. Das Unternehmen wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter als "AWS System Integrator of the Year" und "AWS Consulting Partner of the Year". Als führender AWS-Dienstleister mit Standorten in Deutschland, der Schweiz und Portugal bietet tecRacer ein breites Spektrum an Leistungen, darunter AWS Training, Consulting, Development, Managed Services und spezielle AWS-Lösungen. Die Expertise des Unternehmens wird durch über 200 AWS-Zertifizierungen sowie führende Zertifizierungen (z.B. ISO 27001 und TISAX) unterstrichen.



Über IT Capital Partners



IT Capital Partners ist eine operative Beteiligungsgesellschaft, die den Fokus "People, Passion, and Technology" ins Zentrum ihrer Beteiligungsstrategie stellt. Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung im IT-Service-Bereich verfügt IT Capital Partners über tiefgreifendes Branchenwissen und eine hohe operative Kompetenz. IT Capital Partners beteiligt sich mehrheitlich an wachsenden IT-Service-Unternehmen in hochdynamischen Sektoren wie Cloud Native Development, Big Data, Cybersecurity, IoT und Künstlicher Intelligenz (KI). Durch strategische Beteiligungen und gezielte Wachstumsinitiativen entwickelt IT Capital Partners Unternehmen zu Next-Gen IT-Service-Anbietern.

