Starker Wind in Los Angeles verhindert Löschen aus der Luft

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Starker Wind verhindert den Einsatz von Löschflugzeugen im Kampf gegen zwei verheerende Waldbränden im Umkreis der US-Metropole Los Angeles. Die Brandbekämpfung aus der Luft sei nicht wirkungsvoll, da sich Wasser und Löschmittel aufgrund des extremen Windes nicht richtig verteilen ließen, berichten US-Medien unter Berufung auf kalifornische Behörden.

Der größere Brand in der Umgebung des Stadtteils Pacific Palisades hat sich mittlerweile auf eine Fläche von mehr als 11 Quadratkilometern ausgebreitet, wie die kalifornischen Behörden melden. Am Dienstagabend (Ortszeit) brach ein zweiter Brand im Umkreis der nahegelegenen Stadt Pasadena aus. Rettungskräfte, die sich nicht im Dienst oder im Urlaub befinden, sind aufgerufen, sich zum Einsatz zu melden. Laut der Seite poweroutage.us sind in der Umgebung von Kalifornien rund 192.000 Haushalte ohne Elektrizität.

Die Wetterbehörde hat für die Region trockene Starkwinde vorhergesagt, die Feuer schnell vorantreiben können./nak/DP/mis