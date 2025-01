Die mächtigsten (und am wenigsten mächtigen) Reisepässe der Welt im Jahr 2025

Afghanistan bleibt fest am unteren Ende des Indexes verankert, da es im vergangenen Jahr die Visafreiheit für zwei weitere Reiseziele verloren hat. Dadurch entstand die größte Mobilitätslücke in der 19-jährigen Geschichte des Indexes, da Singapurer in 169 weitere Reiseziele visafrei reisen können als Inhaber afghanischer Pässe. Dr. Christian H. Kaelin, Vorsitzender von Henley & Partners, sagt: „Das Konzept der Staatsbürgerschaft und der damit verbundenen Lotterie muss grundlegend überdacht werden, da die Temperaturen steigen, Naturkatastrophen häufiger und schwerer werden, Gemeinschaften vertreiben und ihre Umgebung unbewohnbar machen. Gleichzeitig zwingen politische Instabilität und bewaffnete Konflikte in verschiedenen Regionen unzählige Menschen dazu, auf der Suche nach Sicherheit und Zuflucht ihre Heimat zu verlassen."

Die übrigen Top 10 des Index werden weitgehend von europäischen Ländern dominiert, mit Ausnahme von Australien (Platz 6 mit 189 Reisezielen), Kanada (Platz 7 mit 188 Reisezielen), den USA (Platz 9 mit 186 Reisezielen) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), die in den letzten zehn Jahren zu den größten Aufsteigern gehörten und seit 2015 weitere 72 Reiseziele hinzugewonnen haben, so dass sie mit visumfreiem Zugang zu 185 Reisezielen weltweit auf Platz 10 liegen.