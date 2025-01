Sind Jahresausblicke nützlich? +++ Geht der KI-Wahnsinn nahtlos weiter?

Zum Beispiel: Die Wirtschaft in den USA läuft rund, die Inflation sinkt, die Geldpolitik wird tendenziell lockerer – also ist auch 2025 wieder mit steigenden Aktienkursen zu rechnen. Und dabei kommt natürlich stets der Hinweis, dass es mit Blick auf die starke Performance der Vergangenheit auch jederzeit zu Rücksetzern und somit ganz anders kommen könnte. Mit anderen Worten: Bahnbrechende neue Erkenntnisse liefern solche Analysen nicht.

Zum Jahreswechsel haben die Wirtschafts- und Finanzmedien in typischer Manier wieder einmal darüber philosophiert, wie wohl das neue Jahr 2025 an den Börsen und vor allem den Aktienmärkten verlaufen könnte. Regelmäßig werden dabei allerdings nur längst bekannte Ereignisse und Entwicklungen zusammengefasst und daraus abgeleitete Kurspotentiale fortgeschrieben.

Im Gegenteil: Die großen Finanzinstitute prognostizieren im Durchschnitt (wieder) einen Anstieg der Aktienkurse, der dem durchschnittlichen Anstieg der Aktienkurse entspricht – was auch irgendwie logisch ist. Schließlich hat man vermeintlich die größten Chancen richtig zu liegen, wenn man auf die durchschnittliche Entwicklung setzt.

Es kommt fast immer anders

Interessant ist dabei allerdings, dass kein einziges Finanzinstitut den (starken) Kursanstieg des vergangenen Jahres korrekt vorhergesagt hat – alle Prognosen sahen einen geringeren Kursanstieg vor. Und es ist meistens so, dass die Mehrzahl der Analysten daneben liegt. Das gilt nicht nur auf Jahressicht, sondern auch auf Sicht von einem halben Jahr, einem Vierteljahr oder auch nur einem Monat. Es weiß ja sogar niemand, wo die Kurse in einer Woche oder gar am Ende des Tages landen werden. Das gleiche gilt für Konjunkturprognosen und ähnliches. Die Welt ist einfach zu komplex, chaotisch und dynamisch.

Wozu sollte man also überhaupt solche Jahresausblicke lesen? Ich halte sie jedenfalls in den meisten Fällen für unnütz – abgesehen von einigen wenigen, die vom Mainstream abweichen, also nicht das gleiche wie alle anderen schreiben, sondern einen echten Mehrwert bieten.

Womit kaum jemand rechnet

Es gibt sogar die Theorie, dass sich die Kurse meistens so entwickeln, wie es kaum jemand erwartet. Daher könnte für Sie höchstens die Information interessant sein, dass für 2025 kein einziges der großen Finanzinstitute eine negative Kursentwicklung am Ende des Jahres für die Aktienmärkte erwartet. Und ein erneuter Anstieg der Aktienindizes von mehr als 15 % hat auch keiner der Analysten auf dem Schirm. Wir könnten also entweder am Beginn eines schwachen oder wieder sehr starken Jahres stehen.

