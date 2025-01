The Yumy Candy Company meldet bedeutende Expansion im Einzelhandel mit einem zusätzlichen Umsatz von 100.000 Kartons im Vergleich zum Vorjahr

VANCOUVER, BC, 8. Januar 2025 / IRW-Press / The Yumy Candy Company Inc. (CSE: TYUM) („Yumy“ oder das „Unternehmen“), Kanadas erstes börsennotiertes Unternehmen für zuckerarme, pflanzliche Süßwaren, freut sich zu berichten, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr eine erhebliche Umsatzsteigerung und eine bedeutende Expansion im Einzelhandel verzeichnen konnte.

Im Jahr 2024 verkaufte das Unternehmen 100.000 zusätzliche Kartons seiner Yumy Soda-Linie im Vergleich zu 2023, was einen bedeutenden Meilenstein in seiner Wachstumsentwicklung darstellt. Diese Umsatzsteigerung konnte mit minimalen Auswirkungen auf andere Warenartikel (SKUs) erzielt werden, was eine starke und zunehmende Nachfrage nach dem vielfältigen Produktsortiment von Yumy erkennen lässt.

Ergänzt werden konnte dieses Umsatzwachstum durch eine Ausweitung der Einzelhandelspräsenz. Yumy hat seine Produktion erfolgreich ausgebaut, um den Auftragseingängen gerecht zu werden, wobei Walmart nun zu den umsatzstärksten Kunden des Unternehmens zählt. Das Unternehmen bietet derzeit fünf Produkte in Walmart an: Erdbeer-Kiwi, Pfirsich, Orange, Cola und saure Wassermelone, wobei Erdbeer-Kiwi der Verkaufsschlager ist.

Außerdem hat Yumy Candy in den USA die Einführung in Albertsons, eine der größten Supermarktketten Nordamerikas, eingeleitet. Dieser Erfolg ist Teil des auf die Expansion des Vertriebs in den USA ausgelegten Plans des Unternehmens, der darauf abzielt, seine innovativen Süßwaren Verbrauchern im ganzen Land zugänglich zu machen.

Das Engagement des Unternehmens, gesündere Alternativen auf dem Süßwarenmarkt anzubieten, kommt bei den Verbrauchern gut an und trägt zu diesem beeindruckenden Wachstum bei. Der US-Süßwarenmarkt wurde im Jahr 2024 auf 198 Milliarden $ geschätzt und wird voraussichtlich im Zeitraum 2024 bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,67 % wachsen.

Das Hauptaugenmerk von The Yumy Candy Company gilt nach wie vor der Innovation und der Deckung der Verbrauchernachfrage nach gesundheitsbewussten, pflanzlichen Süßwaren. Mit einem Fokus auf Qualität und Geschmack ist das Unternehmen für einen anhaltenden Erfolg auf dem expandierenden Süßwarenmarkt aufgestellt.

Cassidy McCord

CEO und Direktorin

Kontaktinformationen

The Yumy Candy Company Inc.

