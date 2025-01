UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novo Nordisk von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 1100 auf 750 dänische Kronen gesenkt. Der Ausverkauf der Aktie nach enttäuschenden Phase-III-Studiendaten zum Abnehmmittel Cagrisema sei übertrieben und biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er senkte wegen der Daten zwar seine Gewinnschätzungen (EPS). Der dänische Pharmakonzern bleibe in diesem Bereich aber die attraktivste Wachstumsgeschichte in Europa und sei gut positioniert, weiter von der hohen Nachfrage zu profitieren, betonte der Experte./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2025 / 22:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2025 / 22:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 82,01EUR auf Tradegate (08. Januar 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.



