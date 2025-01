Nutzlose Technologie? Nvidia-Boss Huang lässt Quantencomputer-Aktien einbrechen!

Tipp aus der Redaktion: Ob stabiler Dividenden-Lieferant, Tech-Pionier oder spekulative Wette im Krypto-Bereich – wir haben die Märkte für Sie ausgiebig durchforstet und präsentieren Ihnen 6 Unternehmen, die große Chancen auf außergewöhnliche Kurssteigerungen besitzen. Hier sind, speziell für Sie, Ihre "6 Richtigen" für 2025.

Jensen Huang kritisch, Nvidia-CEO crasht die Party

Auf die Party scheint nun der Kater zu folgen, denn Quantencomputer-Aktien brechen am Mittwoch bereits in der US-Vorbörse ein. Party-Crasher ist niemand geringeres als Nvidia-Boss Jensen Huang. Der äußerte sich auf der aktuell laufenden Technologiemesse CES in Las Vegas kritisch gegenüber dem kommerziellen Durchbruch von Quantencomputern.

Bis es für solche "nützliche" Anwendungen gebe, werde es noch mindestens 15 Jahre dauern. Seiner Einschätzung nach könnte es sogar noch bis zu 30 Jahre dauern, ehe sich für die Technologie sinnvolle Anwendungen ergeben.

Diese Einschätzung deckt sich damit, dass selbst Alphabet noch nicht weiß, welche Rechenaufgaben Quantencomputer zukünftig überhaupt lösen sollen – und deshalb bereits vor einiger Zeit einen Wettbewerb ins Leben gerufen hat, bei dem externe Forscherinnen und Entwickler gegen ein Preisgeld Vorschläge für Algorithmen einreichen können.

Am härtesten hat es bereits in der US-Nachbörse Überflieger Rigetti getroffen. Die Aktie hatte sich gegenüber dem Stand vor einem Jahr zuletzt um mehr als 1.500 Prozent verteuert. Im erweiterten Handel fielen die Anteile um 13 Prozent. Diesen Kurs setzen sie in der Vorbörse am Mittwoch mit Verlusten von derzeit über 11,0 Prozent (Stand: 10:15 Uhr MEZ) fort.

Mit Kursverlusten in ähnlicher Größenordnung haben auch die Papiere von D-Wave-Quantum und IonQ zu kämpfen. D-Wave Quantum konnte sich zwischenzeitlich um rund 1.000 Prozent verteuern und verliert nun 14,0 Prozent an Wert. Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten hatte sich IonQ "nur" um rund 300 Prozent verteuert, muss am frühen Mittwochvormittag aber 9,1 Prozent abgeben.

Vor einem besonders schwarzen Tag dürfte der ehemalige Getränkehersteller (!) Quantum Computing stehen. Das Unternehmen, das seine Anleger bereits in den vergangenen 5 Jahren stark verwässert hat – die Anzahl der ausstehenden Anteile hat sich von 28,7 auf 99,1 Millionen fast vervierfacht – hat am Dienstagabend eine weitere Kapitalerhöhung angekündigt.

Insgesamt sollen weitere 8,16 Millionen Anteile auf den Markt geworfen werden. Diese sollen zu einem Preis von 12,25 US-Dollar je Aktie platziert werden, wovon sich das Unternehmen 100 Millionen US-Dollar an frischem Kapital erhofft. Da der Platzierungspreis deutlich unter dem Schlusskurs von 17,49 US-Dollar liegt, dürfte der Handel am Mittwoch sehr ungemütlich werden.

Fazit: Jetzt rächt sich die Gier der Anleger

Einmal mehr hat Gier den Verstand der Anleger aussetzen lassen, die sich in den vergangenen Wochen entgegen allen Warnungen und Bedenken von Brancheninsidern gegenüber dem auch kommerziellen Durchbruch der Technologie auf Quantencomputer-Aktien gestürzt haben.

Die dürften am Mittwoch vor erheblichen Verlusten stehen, nachdem sich nun auch Nvidia-CEO Jensen Huang kritisch gegenüber einer zeitnahen Anwendung von Quantencomputern geäußert hat. Angesichts einer am Dienstagabend angekündigten Kapitalmaßnahme dürften die Verluste bei Quantum Computing besonders hoch ausfallen.

Wer sich als Anleger in der Branche engagieren möchte, sollte auf solide und finanzstarke Unternehmen setzen. Das sind IBM und Alphabet, die in der Entwicklung von Quantencomputern Vorreiter sind und die die Technologie bis zu ihrem kommerziellen Durchbruch mithilfe von Erträgen aus anderen Geschäftsbereichen quersubventionieren können.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion