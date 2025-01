Nebenwerte Rückblick: DAX 2024 erneut auf Rekordniveau – Schwächere Performance der kleineren Werte Zinssenkungen stärken Aktienmärkte Mit einem Plus von 18,8% legte der DAX nach +20% in 2023 ein zweites Gewinnjahr in Folge hin. In der ersten Dezemberhälfte kletterte der Leitindex auf ein neues Allzeithoch mit über 20.400 Zählern, bevor er zum Jahresende […]