Schwache Großaufträge belasten Auftragseingang in Industrie

WIESBADEN (dpa-AFX) - Industriebetriebe in Deutschland haben durch einen starken Rückgang bei Großaufträgen einen weiteren Rückschlag bei den Bestellungen verzeichnet. Im November gingen die Aufträge im Verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich um 5,4 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten zwar einen Rückgang erwartet, waren im Schnitt aber nur von einem leichten Dämpfer um 0,2 Prozent ausgegangen.

Erneut haben Großaufträge das Bild verzerrt. Bei den Aufträgen im sogenannten "Sonstigen Fahrzeugbau", in dem unter anderem Bestellungen für Flugzeuge, Schiffe, Züge und Militärfahrzeuge erfasst werden, meldete das Bundesamt einen Einbruch um 58,4 Prozent. Ohne Berücksichtigung von Großaufträgen hätte es im November einen Anstieg bei den Bestellungen um 0,2 Prozent gegeben, hieß es weiter in der Mitteilung.