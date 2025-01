AKTIIEN IM FOKUS Trumps Forderung treibt Rüstungsaktien an Die Forderung des künftigen US-Präsidenten Donald Trumps nach viel höheren Rüstungsausgaben hat am Mittwoch die Aktien der Rüstungsbranche steigen lassen. Im Dax setzten sich Rheinmetall mit plus 3 Prozent auf 635,20 Euro an die Spitze. Hier …