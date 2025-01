Deutsche Gewässer oft in schlechtem Zustand

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands Gewässer sind einem aktuellen Bericht zufolge häufig in einem schlechten Zustand. Das geht aus dem Wasseratlas der Heinrich-Böll-Stiftung und des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hervor.

Demnach befinden sich fast 53 Prozent der Flüsse, Bäche und Seen in einem schlechten oder sehr schlechten ökologischen Zustand - ein Prozentwert, der höher sei als in den meisten anderen EU-Mitgliedstaaten. Nur in Kroatien und Luxemburg sieht es dem Bericht zufolge mit Werten von jeweils 53,2 beziehungsweise 58,5 Prozent noch schlechter aus.