Vonovia-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung auf 31,50 Euro

Nur von einer kräftigen Erholung vom Anfang Dezember 2024 unterbrochen, ging es mit der Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1) zuletzt kräftig nach unten. Verzeichnete die Aktie noch am 1.10.24 bei 33,93 Euro ein 12-Monatshoch, so notierte sie nach einem schwachen Start in das neue Börsenjahr derzeit bei 28,60 Euro.

Obwohl die Lage auf dem deutschen Markt für Mietwohnungen angespannt bleibe, bekräftigten die Experten der Privatbank Berenberg wegen der nachlassenden Sorgen der Investoren im Hinblick auf die Finanzlage von Immobilienunternehmen mit einem Kursziel von 41 Euro ihre Kaufempfehlung für die Vonovia-Aktie. Kann sich die Vonovia-Aktie in naher Zukunft zumindest wieder auf ihr 31,50 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.