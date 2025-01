Von Gold zu Bitcoin: Tschechische Nationalbank erwägt Bitcoin-Reserven!

In einem Interview mit CNN Prima News erwähnte Michl die Möglichkeit, "einige Bitcoins" zu erwerben, um die Reserven der Bank zu diversifizieren, allerdings würde dies keine bedeutende Investition darstellen. Jede Entscheidung zum Erwerb von Bitcoin müsste von dem siebenköpfigen Vorstand der Tschechischen Nationalbank genehmigt werden.

Janis Aliapulios, ein Berater des Vorstands, bestätigte, dass aktuell keine Pläne bestehen, in Bitcoin zu investieren. "Zusammengefasst ist der Kauf von Krypto-Assets für unsere Reserven derzeit nicht in Betracht gezogen. Allerdings hat Gouverneur Michl eine zukünftige Debatte darüber nicht ausgeschlossen", sagte Aliapulios gegenüber Cointelegraph.

Gold bleibt König – vorerst

Die Bank plant weiterhin, ihre Diversifikationsstrategie durch Goldkäufe fortzusetzen, mit dem Ziel, die Goldreserven bis 2028 auf etwa 5 Prozent der Gesamtaktiva zu erhöhen. Bitcoin könnte neben Gold als ein bedeutendes Reserven-Asset auftreten, angetrieben durch seine robusten jährlichen Renditen. Im vergangenen Jahr stieg Bitcoin um über 131 Prozent, während die Goldpreise um etwa 30 Prozent anstiegen, so die Daten von TradingView.

Tipp aus der Redaktion Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt Angebot erkunden

Bitcoin als Game-Changer in nationalen Reserven?

Diese potenzielle Neuausrichtung der finanziellen Strategien von Regierungen und Institutionen, Bitcoin einzubeziehen, könnte laut Anndy Lian, einem Autor und Experte für Blockchain-Technologien, die Definition dessen, was als "sicheres" Reserven-Asset gilt, allmählich verändern. "Wenn Bitcoin zu einem Grundpfeiler in nationalen Reserven wird, könnte dies die Landschaft der globalen Finanzen grundlegend verändern und zu dezentraleren und digitaleren Ansätzen für wirtschaftliche Stabilität führen", sagte Lian.

Die USA als Vorreiter

In den USA gewinnt der Status von Bitcoin als Spar-Technologie ebenfalls an Bedeutung. Der sogenannte Bitcoin Act, der von der Senatorin aus Wyoming, Cynthia Lummis, befürwortet wird, schlägt die Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve vor. Dieser Vorschlag findet bedeutende Unterstützung, insbesondere nach dem Sieg des US-Präsidenten Donald Trump in den Wahlen im November 2024 und der Mehrheit der republikanischen Partei im Senat.

Die Idee einer strategischen Bitcoin-Reserve erhielt Unterstützung von beiden politischen Lagern, einschließlich des demokratischen Abgeordneten Ro Khanna, der erste demokratische Gesetzgeber, der eine Bitcoin-Reserve unterstützte. Bundesstaaten wie Texas und Pennsylvania haben ähnliche Vorschläge gemacht.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!