Grenke erzielt so viel Neugeschäft wie noch nie - Aktie legt zu

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist Grenke hat 2024 trotz der schwierigen Konjunktur so viel Neugeschäft abgeschlossen wie nie zuvor. "Allen makroökonomischen Herausforderungen zum Trotz haben wir 2024 zum ersten Mal in unserer Unternehmensgeschichte die Marke von drei Milliarden Euro Leasingneugeschäft durchbrochen", sagte Vorstandchef Sebastian Hirsch bei der Vorlage der Eckdaten am Mittwoch in Baden-Baden. Diesen "Rückenwind" nehme Grenke mit ins neue Jahr. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Die Grenke-Aktie gewann am Vormittag zunächst knapp sechs Prozent auf 17,30 Euro. Das Plus schmolz dann aber zusammen. Zuletzt waren die Papiere mit mit einem Anstieg um knapp zwei Prozent auf 16,66 Euro aber noch unter den Favoriten im Nebenwerte-Index SDax . Ein Aktienhändler lobte den Anstieg der Marge im vierten Quartal.