Einzelhandelsumsatz im Jahr 2024 real voraussichtlich um 1,3 % höher als 2023

+1,1 % im Jahr 2024 gegenüber 2023 (real, kalender- und saisonbereinigt)+2,5 % im Jahr 2024 gegenüber 2023 (nominal, kalender- und saisonbereinigt)Einzelhandelsumsatz, November 2024 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)-0,6 % zum Vormonat (real)-0,6 % zum Vormonat (nominal)+2,5 % zum Vorjahresmonat (real)+3,5 % zum Vorjahresmonat (nominal)Der Einzelhandel in Deutschland hat nach einer Schätzung des StatistischenBundesamtes (Destatis) im Jahr 2024 real (preisbereinigt) 1,3 % und nominal(nicht preisbereinigt) 2,7 % mehr Umsatz erwirtschaftet als im Jahr 2023.Nachdem die reale Umsatzentwicklung im Einzelhandel im 1. Halbjahr 2024gegenüber dem Vorjahreszeitraum rückläufig war (-0,4 %), verzeichneten dierealen Umsätze im 2. Halbjahr einen Zuwachs von schätzungsweise 3,0 %.Im Vergleich zu 2021, als der deutsche Einzelhandel den bisher höchsten Umsatzseit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1994 erzielte, lag der reale Jahresumsatz 2024voraussichtlich um 2,7 % niedriger. Während der Corona-Pandemie im Jahr 2020hatte der Einzelhandel, unter anderem getragen durch den Internet- undVersandhandel, einen hohen realen Umsatzzuwachs von 4,8 % gegenüber dem Vorjahrerzielt, 2021 war der Umsatz nochmals um real 0,6 % gestiegen. Im Gegensatzhierzu war die reale Umsatzentwicklung in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund derhohen Preissteigerungen rückläufig (-0,7 % bzw. -3,3 %). Dennoch lagen dierealen Umsätze im Jahr 2024 voraussichtlich 2,6 % über dem Vor-Corona-Niveau desJahres 2019.Weihnachtsgeschäft im November 2024: Umsatz real 2,5 % höher als imVorjahresmonatIn den vergangenen Jahren hat sich ein Teil des Weihnachtsgeschäfts durchSonderaktionen in den Tagen rund um den "Black Friday" oder den "Cyber Monday",vor allem im Internet- und Versandhandel, zunehmend in den Novembervorverlagert. Im November 2024 setzten die Einzelhandelsunternehmen nachvorläufigen Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt real 2,5 % und nominal 3,5% mehr um als im November 2023. Im Vormonatsvergleich sank der kalender- undsaisonbereinigte Umsatz im November 2024 gegenüber Oktober 2024 sowohl nominalals auch real um 0,6 %.Umsätze im Einzelhandel mit Lebensmitteln sowie mit Nicht-Lebensmitteln mitZuwächsen am JahresendeIm Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg der kalender- und saisonbereinigteUmsatz im November 2024 im Vergleich zum November 2023 real um 1,7 % und nominal