Bauarbeiten in Arneburg starten (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Neoen Aktie Die Neoen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 39,72 auf Tradegate (08. Januar 2025, 09:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Neoen Aktie um -0,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,86 %. Die Marktkapitalisierung von Neoen bezifferte sich zuletzt auf 6,08 Mrd.. Neoen zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

Paris/ Karlsruhe (ots) -- Neoen, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, hatmit dem Baustart für einen Batteriespeicher in Arneburg seine Expansion aufden deutschen Markt begonnen.- Die Anlage wird voraussichtlich ab 2026 voll einsatzbereit sein. Mit einerKapazität von 45 MW / 90 MWh wird sie aktiv zur Stabilisierung desEnergiesystems beitragen.- Der Batteriespeicher in Arneburg ist das erste Projekt, das Neoen inDeutschland realisiert. Die umfangreiche Projektpipeline von über 1 GW inverschiedenen Entwicklungsstadien zeigt die ambitionierten Wachstumsziele vonNeoen in Deutschland.- Dabei greift Neoen auf umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und demBetrieb von Batteriespeichern zurück.Neoen (ISIN: FR0011675362, Ticker: NEOEN), einer der weltweit führenden Erzeugererneuerbarer Energien und Betreiber von Batteriespeichern, hat im Dezember 2024dem Speichersystem-Hersteller Nidec den Auftrag für den Bau der Batterieanlagein Arneburg erteilt. Dies ist die erste Anlage von Neoen in Deutschland.Der Batteriespeicher hat eine Kapazität von 45 MW / 90 MWh und wird in der Nähevon Arneburg (Sachsen-Anhalt) errichtet. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr2026 geplant. Neoen hält an seinem Geschäftsmodell fest und wird 100 % derAnteile am Batteriespeicher Arneburg halten und die Anlage langfristig selbstbetreiben.Der Batteriespeicher trägt dazu bei, das Gleichgewicht zwischen Stromerzeugungund -verbrauch in Echtzeit zu wahren. Dies erhöht die Netzstabilität underleichtert die Integration erneuerbarer Energiequellen. Im Zuge derfortschreitenden Energiewende in Deutschland werden Batteriespeicher wie der inArneburg eine Schlüsselrolle bei der Netzstabilisierung spielen und zugleich fürmehr Flexibilität sorgen.Neoen nutzt seine umfassende Expertise in der Entwicklung und dem Betrieb vonGroßbatterien für die Expansion nach Deutschland. Dabei baut das Unternehmen aufseinem Erfolg in zahlreichen anderen Märkten auf. Seit 2017 nimmt Neoen weltweiteine Vorreiterrolle im Bereich der Batteriespeicher ein und hat sich alsführender Entwickler von Batterien etabliert. Das globale in Betrieb oder im Baubefindliche Speicherportfolio des Unternehmens umfasst derzeit 2,3 GW / 5,3 GWh.Dazu zählen einige der weltweit größten Batterien, wie die Western Downs Battery(270 MW / 540 MWh) oder die Collie Battery (560 MW / 2.240 MWh) in Australien.Auch in Europa ist Neoen mit bedeutenden Projekten vertreten, darunter dieIsbillen Power Reserve (93,9 MW / 93,9 MWh) in Schweden sowie die YllikkäläPower Reserve One und Two in Finnland (zusammen 86,4 MW / 142,9 MWh), die