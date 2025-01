Nach Dotcom jetzt KI? Starinvestor Howard Marks warnt vor neuer Blasenbildung

In seiner aktuellen Memo "On Bubble Watch" weist Howard Marks auf besorgniserregende Signale am Aktienmarkt hin, die an vergangene Blasen wie die Dotcom-Krise erinnern könnten. Besonders kritisch sieht der bekannte Value-Investor und Gründer von Oaktree Capital Management den Hype um künstliche Intelligenz (KI).

Der KI-Hype habe Unternehmen wie Nvidia zu astronomischen Bewertungen verholfen. Besonders gefährlich sei die Annahme, dass die "Magnificent Seven" – darunter Nvidia, Microsoft, Apple und Meta – zu groß seien, um zu scheitern. Laut Bespoke Investment Group haben diese sieben Schwergewichte mehr als die Hälfte zum Anstieg des S&P 500 im Jahr 2024 beigetragen.