LOBECO übernimmt die digitale Positionierung der BMW Group

MÜNCHEN, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die BMW Group hat ihren Social-Media-Etat für die Unternehmenskanäle neu vergeben. Künftig wird LOBECO, Agentur für digitale Kommunikation und Marketing, die Betreuung der Social-Media-Channels des Münchner Traditionsunternehmens übernehmen. „Wir sind sehr stolz, dass wir diesen Etat gewinnen konnten. Im hart umkämpften Automotive Markt kommt Corporate Communications eine immer wichtigere Rolle zu. Die BMW Group ist in vielen Bereichen Marktführer und dementsprechend freuen wir uns darauf, die Reputation der Gruppe über Social Media stärken zu dürfen," so Geschäftsführer Sebastian Iffert. LOBECO hat bereits zuvor acht Jahre lang in diversen Projekten erfolgreich mit dem Münchner Automobilkonzern zusammengearbeitet.

Nun übernimmt das inhabergeführte zehnjährige Medienunternehmen die Erstellung von Kampagnen, die Produktion von Inhalten für die Social-Media-Kanäle der BMW Group sowie das Community Management. LOBECO ist neben dem Münchner Stammsitz auch in Berlin sowie in China und der Schweiz mit Niederlassungen vertreten und weist fundiertes Wissen in der Steuerung internationaler Digital-Marketingstrategien nach.

"Die Vermittlung technologischer Stärken erhält durch Social-Media-Kanäle neue Möglichkeiten, um Zielgruppen weltweit von den herausragenden Produkten und Leistungen zu überzeugen. Digitale Kanäle nicht gezielt und bestmöglich einzusetzen, ist eine vertane Chance im globalen Wettbewerb. Daher freuen wir uns, mit der BMW Group in diesem Feld gemeinsam voranzuschreiten," fasst CEO Lorenz Beringer abschließend zusammen.

Über LOBECO

Die LOBECO GmbH wurde 2014 von Lorenz Beringer, ehemaliger Head of Social Media und CRM beim FC Bayern München, gegründet. Die inhabergeführte Agentur fokussiert sich seit seiner Gründung auf digitale Kommunikation und Marketing und hat mit seinen Kunden bereits zahlreiche Best Practice Cases geschaffen. LOBECO ist fasziniert von der globalen digitalen Innovation und hat sich zum Ziel gesetzt, radikalen technologischen und gesellschaftlichen Wandel in Business zu verwandeln und damit die Wettbewerbsfähigkeit seiner Kunden auszubauen. Mittlerweile beschäftigt LOBECO rund 135 Mitarbeitende an den vier Standorten München, Shanghai, Zürich und Berlin in den Bereichen Consulting, Content & Creation, Videoproduktion & Streaming, Performance Marketing, Sponsoring & Vermarktung, Digital Innovation, Artificial Intelligence und Data Analytics.

