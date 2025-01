Warum SAP die beste Investition für 2025 sein könnte

Und die Analysten sehen sogar noch mehr Luft nach oben für das DAX-Schwergewicht.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Analyst Toby Ogg geht in einer am Dienstag vorlgelegten Studie davon aus, dass der SAP-Kurs im besten Fall auf Mehrjahressicht sogar 425 Euro erreichen könne. Grundlage wäre eine Beschleunigung des Umsatzwachstums auf 15 Prozent pro Jahr sowie eine operative Gewinnmarge (bereinigte Ebit-Marge) von rund 35 Prozent im Jahr 2028.

Auch das Analysehaus Jefferies zählt SAP zu den "Top Picks" in Europa für 2025. Wie Analyst Raj Jilka in einer am Dienstag vorgelegten Strategiestudie schrieb, ist das generelle Argument für Anleger, im kommenden Jahr in den USA zu investieren, bestens bekannt. Doch der Bewertungsunterschied im Vergleich zu europäischen Unternehmen sei einfach zu groß, um diesen zu ignorieren.