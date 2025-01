Investmentumsatz spürbar gestiegen

Frankfurt/Main (ots) - Im Jahr 2024 hat der Investmentumsatz in Deutschland

erheblich angezogen. Das Gesamtergebnis beläuft sich auf rund 35,2 Mrd. EUR, was

im Vorjahresvergleich einem Zuwachs von knapp 27 % entspricht. Die stärkste

Steigerung verzeichneten Wohninvestments (ab 30 Einheiten), die um fast 78 % auf

rund 9,3 Mrd. EUR zugelegt haben und mit gut 26 % auch den höchsten Marktanteil

am Gesamtinvestmentvolumen haben. Im Bereich gewerblicher Immobilieninvestments

fiel das Plus mit knapp 15 % und einem Umsatz von gut 25,9 Mrd. EUR zwar

signifikant niedriger aus, bewegt sich aber im erwarteten Rahmen. Grundsätzlich

lässt sich demzufolge festhalten, dass sich der im gesamten Jahresverlauf zu

beobachtende Aufwärtstrend auch im Schlussquartal verfestigt und sogar noch

etwas beschleunigt hat. Dies zeigt die aktuelle Analyse von BNP Paribas Real

Estate.



Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:







- Hiervon entfallen knapp 9,3 Mrd. EUR (+78 %) auf das Marktsegment Residential

- Gewerbliche Investments kommen auf rund 25,9 Mrd. EUR (+15 %)

- 76 % (19,77 Mrd. EUR) des gewerblichen Umsatzes entfallen auf Einzeldeals

- Portfolioverkäufe kommen insgesamt auf rund 6,1 Mrd. EUR

- Im gewerblichen Marktsegment liegen Logistik-Investments mit rund 6,9 Mrd. EUR

an der Spitze, vor Retail-Investments auf Platz zwei mit über 6,3 Mrd. EUR und

Büro-Investments mit gut 5,2 Mrd. EUR

- Berlin liegt wieder an der Spitze der deutschen A-Standorte (rund 3,6 Mrd.

EUR)

- Fast alle Netto-Spitzenrenditen im dritten Quartal unverändert

- Marktanteil ausländischer Investoren auf knapp 43 % gestiegen

- Gut 1.100 erfasste Transaktionen (nur Gewerbe)



"Bemerkenswert ist vor allem die deutliche Marktbelebung im Bereich Residential.

Dies spricht dafür, dass die Investoren die mittel- und langfristigen

Perspektiven der deutschen Wohnungsmärkte weiterhin positiv einschätzen.

Verantwortlich für das gestiegene Umsatzvolumen sind nicht zuletzt die weiteren

Mietpreiszuwächse seit Jahresanfang. In Verbindung mit sinkenden Leitzinsen und

damit auch Finanzierungskosten ist von wieder steigenden Kaufpreisen auszugehen,

die im hochwertigen Neubausegment bereits im Schlussquartal zu verzeichnen

waren. Die sich hieraus ergebenden Wertsteigerungspotenziale machen

Wohnungsinvestments für Anleger wieder zunehmend interessant", erläutert Marcus

Zorn, CEO von BNP Paribas Real Estate Deutschland. Unterstrichen wird diese

Aussage dadurch, dass mittlerweile auch wieder erste größere Value-add-Deals

abgeschlossen werden konnten. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass Seite 2 ► Seite 1 von 6





