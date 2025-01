AKTIE IM FOKUS Heidelberg Materials halten Kurs auf Rekordhoch Die Aktien von Heidelberg Materials haben sich am Mittwoch dem Rekordhoch von Mitte Dezember angenähert. Dank einer Empfehlung der Bank of America gewannen sie in der Spitze gut 3 Prozent auf 125,55 Euro. Bis zum Rekordhoch von 127,10 Euro fehlte …