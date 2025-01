Samsung und Xiaomi schnappen Apple die Marktanteile weg

Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita erklärte am Mittwoch, dass Apples Vorschlag den Vorschriften für einheimische Inhalte nicht gerecht werde. "Nach unseren Regeln muss ein Teil der Smartphones oder ihrer Komponenten im Inland gefertigt werden, und AirTags gelten lediglich als Zubehör", sagte Kartasasmita. Ohne das notwendige Zertifikat für lokale Inhalte dürfe Apple das iPhone 16s in Indonesien nicht verkaufen. Die Regierung habe Apple einen Gegenvorschlag unterbreitet, sei jedoch weiterhin offen für Verhandlungen.

Das Verkaufsverbot, das bereits seit Oktober besteht, ist Teil einer Strategie, um Apple zu größeren Investitionen in Indonesien zu bewegen. Das Land, der größte Markt Südostasiens mit 280 Millionen Verbrauchern, bietet Apple ein enormes Wachstumspotenzial. Doch der Blockade drohen Umsatzverluste, während Konkurrenten wie Samsung und Xiaomi, die lokale Produktionsstätten betreiben, Marktanteile gewinnen.

Verhandlungen und mögliche Sanktionen

Kartasasmita deutete an, dass Apple für die Nichteinhaltung der Vorschriften bestraft werden könnte, dies jedoch das letzte Mittel sei. "Wir suchen weiterhin nach anderen Optionen", sagte er. Indes hatte Investitionsministerin Rosan Roeslani erklärt, dass Apples Plan zum Bau der AirTag-Fabrik genehmigt worden sei. Die Entscheidung liege jedoch letztlich beim Industrieministerium.

Apple hat vorgeschlagen, die Fabrik bis Anfang 2026 fertigzustellen und mit der Produktion der AirTags zu beginnen. Unternehmensvertreter befinden sich derzeit in Jakarta, um weitere Verhandlungen zu führen. Indonesiens Vorschriften erlauben alternative Maßnahmen zur Förderung lokaler Inhalte, etwa durch Materialbeschaffung, Beschäftigung lokaler Arbeitskräfte oder Investitionen in Entwicklerakademien.

Druck auf Apple wächst

"Es gibt keine Frist für die Einhaltung der Vorschriften", stellte Kartasasmita klar.

Wenn Apple das iPhone 16 verkaufen oder das iPhone 17 auf den Markt bringen will, liegt die Entscheidung bei ihnen.

Die Blockade zeigt den wachsenden Druck auf globale Technologieunternehmen, sich stärker in lokale Märkte zu integrieren und ihre Geschäftsstrategien an nationale Vorgaben anzupassen. Apple muss nun entscheiden, wie es in einem für das Unternehmen bedeutenden Markt weiter vorgehen will.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





