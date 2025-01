Kupfer mit Traumstart. Diese Gold- und Kupferaktie ist besser als Barrick Gold

Zum Ende des Jahres 2024 wurde es für den Kupferpreis noch einmal prekär. Kupfer tauchte in die zentrale Unterstützungszone 4,0 US-Dollar / 3,9 US-Dollar ein. Ein Rücksetzer unter die 3,9 US-Dollar hätte eine weitere Korrekturrunde eingeläutet. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 3,6 US-Dollar / 3,5 US-Dollar hätte in diesem Fall nicht überrascht. Doch Kupfer hatte diese Schwäche nicht exklusiv. Auch Silber ( „Jahresstart als Warnung? - Silberpreis unter 30 USD“ ) musste um den Jahreswechsel herum Federn lassen.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Freeport-McMoRan Inc!

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Blatt wendet sich zugunsten des Kupferpreises

Kupfer legte in den letzten Handelstagen deutlich zu und nimmt nun so langsam, aber sicher, wieder Kontakt zu den 4,2 US-Dollar auf. Dabei haben sich die Belastungsfaktoren, wie hohe Renditen der (10-jährigen) US-Staatsanleihen und die Stärke des US-Dollars noch keineswegs in Wohlgefallen aufgelöst. Die Marktakteure schöpfen derzeit aber neue Hoffnung - Hoffnung, dass die Stimulierungsmaßnahmen der Wirtschaft durch die chinesischen Regierung doch Wirkung zeigen und die Kupfer-Nachfrage ankurbeln und Hoffnung, dass Trump es nach seinem Amtsantritt mit den Zöllen vielleicht doch nicht ganz streng sieht.

Brandneu: Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report "Gewinner im Megamarkt - 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial" kostenlos.

Kupfer – Und auf einmal kommen Chancen

Für Kupfer kommen nun Chancen auf der Oberseite. Kurzfristig ist eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 4,3 US-Dollar möglich. Bei einem Sprung über die 4,3 US-Dollar würden die 4,6 US-Dollar als mögliches Bewegungsziel warten. Überhaupt bieten sich aktuell im Edelmetall- und Rohstoffbereich zahlreiche Chancen. Gold („Goldpreis vor Weichenstellung“) zeigt sich beeindruckend stabil und scheint den nächsten Preisanstieg vorzubereiten.

Hudbay Minerals - Diese Gold- und Kupferaktie ist besser als Barrick Gold

Die großen Gold- und Kupferproduzenten hatten es in 2024 nicht leicht. Barrick Gold, Newmont Corp. oder aber auch Freeport McMoRan blieben, von gelegentlichen Ausflügen auf der Oberseite einmal abgesehen, im letzten Jahr blass und hinter den Erwartungen zurück. Bei Produzenten aus der zweiten und dritten Reihe sah das schon deutlich besser aus. So verzeichnete etwa der kanadische Bergbaukonzern Hudbay Minerals eine sehr robuste Kursentwicklung in 2024, obgleich der Schwächeanfall von Mitte Dezember eine deutlich bessere Performance verhinderte.

Hudbay Minerals hat ein erlesenes Portfolio von produzierenden Minen und spannenden Entwicklungsprojekten. Das Unternehmen betreibt unter anderem die beiden kanadischen Minen Copper Mountain und Snow Lake sowie die peruanische Mine Constancia. Neben Kupfer werden in den Minen auch nennenswerte Mengen Gold und Silber und einige andere Metalle abgebaut. Um das einmal mit Zahlen zu untermauern. Im 3. Quartal 2024 produzierte Hudbay Minerals 31.354 Tonnen Kupfer, 89.073 Unzen Gold und 985.569 Unzen Silber.

Im oberen Hudbay-Minerals-Chart ist im Bereich von 8 US-Dollar ein solider Doppelboden zu erkennen. Aktuell orientiert sich die Aktie bereits in Richtung 9 US-Dollar. Weitere Kursgewinne in Richtung 9,7+ US-Dollar und 10,3+ US-Dollar sollten nun nicht überraschen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.