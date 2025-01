Rebranding stärkt Präsenz in Osteuropa (FOTO)

Köln / Warschau (ots) - Die Hasenkamp Group gibt bekannt, dass ihr polnisches

Partnerunternehmen Euromove International Movers ab sofort unter dem neuen Namen

Hasenkamp Relocation Services Poland firmiert. Euromove, seit 2009 Teil der

Hasenkamp Group, gehört zu den zehn Partnerunternehmen des international

agierenden Logistik- und Umzugsdienstleisters und stärkt durch das Rebranding

seine Marktpräsenz in Osteuropa.



Marcin Rossa, Geschäftsführer von Hasenkamp Polen, sieht in der Namensänderung

einen wichtigen Schritt in der Unternehmensentwicklung: "Wir freuen uns sehr,

dass wir nun unter dem Namen Hasenkamp Relocation Services Poland auftreten und

damit noch klarer unsere Zugehörigkeit zur Hasenkamp Group kommunizieren können.

Dies gibt uns die Möglichkeit, unsere hohen Qualitätsstandards und unser

umfassendes Leistungsspektrum noch besser im Markt zu positionieren. Die Nähe

zur Marke Hasenkamp ist ein Vertrauensvorsprung für unsere Kunden."







Bedeutung dieser Veränderung: "Mit dem Rebranding von Euromove zu Hasenkamp

setzen wir ein Zeichen für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit und unsere

kontinuierliche Wachstumsstrategie in der Region. Unser gemeinsames Ziel ist es,

unsere Dienstleistungen im Bereich Umzüge, Relocation und Logistik weiter

auszubauen und unseren Kunden in Polen und darüber hinaus den bestmöglichen

Service zu bieten."



Die Hasenkamp Group ist international für ihre Expertise in den Bereichen Umzug,

Relocation, High-Tech- und Kunstlogistik bekannt und setzt dabei auf

maßgeschneiderte Lösungen und höchste Servicequalität. Durch das Rebranding wird

Hasenkamp in Polen als Teil dieser starken Marke klarer erkennbar und kann noch

intensiver von den Synergien innerhalb der Gruppe profitieren.



Mehr Informationen unter: https://hasenkamp.pl



Pressekontakt:



Benjamin Pauwels

presse[a]hasenkamp.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173696/5944707

OTS: hasenkamp Service GmbH







