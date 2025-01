Coway wird mit dem CES 2025 Innovation Award ausgezeichnet

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - SEOUL, Südkorea, 8. Januar 2025 /PRNewswire/

- Coway Co., Ltd, die "Best Life Solution Company", gab heute bekannt, dass es

von der Consumer Technology Association (CTA) zum CES® 2025 Innovation Awards

Honoree (https://ces.tech/Innovation-Awards/Honorees.aspx) ernannt wurde.



Das vom CTA gesponserte Programm der CES Innovation Awards ist ein jährlicher

Wettbewerb, der die neuesten bahnbrechenden Technologien aus aller Welt ins

Rampenlicht stellt. Im Rahmen des Bewertungsverfahrens werden die Produkte einer

gründlichen Prüfung unterzogen, bei der ihre Innovation, Technik,

Funktionalität, Ästhetik und ihr Design von führenden Branchenexperten bewertet

werden.







konzeptionelle Produkte ausgezeichnet, die die zukunftsweisende technologische

Ausrichtung des Unternehmens widerspiegeln, die neben optimierten, vollständig

anpassbaren Lebenslösungen auch ein Höchstmaß an Komfort für den Verbraucher

vorsieht.



Die Produkte, die bei den diesjährigen CES Innovation Awards ausgezeichnet

wurden, sind das "Digital Healthcare Bidet" (Digitales Gesundheits-Bidet) in der

Kategorie Haushaltsgeräte, der "Smart Self-cleaning Air Purifier" (Intelligenter

selbstreinigender Luftreiniger) in der Kategorie Nachhaltigkeit und

Energie/Strom und der "Smart Home Care Air Purifier" (Intelligenter Luftreiniger

für das Zuhause) in der Kategorie Smart Home.



Das "Digital Healthcare Bidet" (Digitales Gesundheits-Bidet) ist ein

Bidet-Konzept, das über die herkömmliche Reinigungsfunktion traditioneller

Bidets hinausgeht, indem es eine integrierte Funktion bietet, die dem Benutzer

ganzheitliche Gesundheits-Updates und ein maßgeschneidertes Management auf der

Grundlage der Daten bereitstellt, die während der Produktnutzung im Laufe der

Zeit gesammelt und überwacht werden.



Das Konzeptprodukt "Smart Self-cleaning Air Purifier" (Intelligenter

selbstreinigender Luftreiniger) von Coway, der mit einer innovativen

Selbstreinigungstechnologie ausgestattet ist, die das Reinigen oder Austauschen

von Filtern überflüssig macht, wurde insbesondere für sein umweltfreundliches

Design ausgezeichnet, das die Produktion von Filterabfällen minimiert.



Das dritte Produkt, das mit einer Auszeichnung bedacht wurde, der "Smart Home

Care Air Purifier" (Intelligenter Luftreiniger für das Zuhause), ist ein

Luftreiniger-Konzeptprodukt, das Technologien der künstlichen Intelligenz (KI)

nutzt, um optimierte Luftpflegelösungen für jeden Raum zu entwerfen und

bereitzustellen, wodurch die Luftreinigung in mehreren Räumen für den

Verbraucher effektiver und nahtloser wird. Seite 2 ► Seite 1 von 2





