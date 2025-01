JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci von 137 auf 134 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 6. Februar anstehenden Jahreszahlen des Infrastrukturkonzerns dürften recht unspannend ausfallen, schrieb Analyst Graham Hunt in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. In einem unsicheren politischen Umfeld, das die kurzfristige Preisentwicklung diktiere, sollten die Zahlen für die zweite Hälfte 2024 eine weitere Abschwächung des Gewinnwachstums bestätigen. 2025 werde dem Management zufolge ein Übergangsjahr. Für ihn sei eine wichtige Frage, wie die Franzosen ihre starke Bilanz nutzen könnten, um mehr von den im Vergleich zu Europa höheren Wachstumsmöglichkeiten in den USA zu profitieren./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2025 / 20:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 100,5EUR auf Tradegate (08. Januar 2025, 11:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 134

Kursziel alt: 137

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m