Tauschzylinder überzeugen Expertenjury und bekommen Nachhaltigkeitsurkunde / Auszeichnung für die NORMA-Nachhaltigkeitsstrategie (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die Nachhaltigkeit von NORMA-Produkten wird regelmäßig

ausgezeichnet. Ein besonderes Lob stellt die Re-Validierung von GREEN BRANDS

dar, die unter strengen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten

stattfindet. Der CO2-Kohlensäurezylinder der Eigenmarke SODASURF wurde 2023 zum

ersten Mal als GREEN BRAND gewürdigt und erhielt nun im Dezember die erste

Re-Validierung der begehrten Auszeichnung. Der Lebensmittel-Discounter bietet

den 60-Liter-Zylinder für alle gängigen Wassersprudler an.



"Mit der erneuten Zertifizierung der Marke erreichen wir einen weiteren

Meilenstein in unserer Sortimentsstrategie und bekommen dies ein weiteres Mal

von unabhängigen Expertinnen und Experten bestätigt. Das Lob gilt also allen

Mitarbeitenden, die intensiv an der NORMA-Nachhaltigkeitsstrategie mitwirken",

erklärt Wolfgang Stütz, Mitglied der Geschäftsleitung bei NORMA, bei der

Urkundenübergabe an der NORMA-Zentrale in Fürth.









Marken, die die Expertinnen und Experten in der Re-Validierung überzeugen

konnten, erhalten einen Stern über dem GREEN BRAND-Siegel - so auch SODASURF.

Mit der Auszeichnung wird der nachhaltige Charakter des Produkts deutlich und

damit die Kaufentscheidung für Kundinnen und Kunden noch transparenter. Schon

bei der ersten Validierung wurden alle Dimensionen des Produkts genau

betrachtet: Von Ökodesign, Rohstoffgewinnung und Transport über Produktion,

Verpackung, Distribution und Nutzungsphase bis hin zur Verwertung und

Entsorgung. Das neue Siegel bestätigt, dass die Produkt- und

Nachhaltigkeitsqualität weiterhin vorbildlich ist und SODASURF damit 2025 und

2026 ebenfalls zu den Top-Marken in dem Bereich zählt.



Die

Deutschland und Europa bezogen und auch die Herstellung ist besonders

nachhaltig. In der Fertigung wird hauptsächlich Ökostrom verwendet und die

Produktion ist durch ihren hohen Automatisierungsgrad soweit optimiert, dass der

Energieverbrauch auf ein Viertel sinkt. Aber nicht nur hier wurde deutlich

optimiert - auch beim Abfüllvorgang wurde an relevanten Stellschrauben gedreht,

was zu einer Reduktion des CO2-Ausstoßes von 104 Tonnen pro Jahr geführt hat.



Insgesamt haben die SODASURF-Zylinder mit Ventil eine Lebensdauer von mehr als

20 Jahren, was sie zu einem besonders langlebigen Produkt macht. Und sollte doch

einmal ein Zylinder beschädigt werden, kann dieser dank der Garantieleistung von

NORMA selbst ohne Kassenzettel problemlos reklamiert und umgetauscht werden.



Über NORMA:



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,

Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am

Markt.



Pressekontakt:



Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

mailto:k.heck@norma-online.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/5944754

OTS: NORMA





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte NORMA Group Aktie Beiträge: 152 Beiträge:

Der erste Stern über dem SiegelMarken, die die Expertinnen und Experten in der Re-Validierung überzeugenkonnten, erhalten einen Stern über dem GREEN BRAND-Siegel - so auch SODASURF.Mit der Auszeichnung wird der nachhaltige Charakter des Produkts deutlich unddamit die Kaufentscheidung für Kundinnen und Kunden noch transparenter. Schonbei der ersten Validierung wurden alle Dimensionen des Produkts genaubetrachtet: Von Ökodesign, Rohstoffgewinnung und Transport über Produktion,Verpackung, Distribution und Nutzungsphase bis hin zur Verwertung undEntsorgung. Das neue Siegel bestätigt, dass die Produkt- undNachhaltigkeitsqualität weiterhin vorbildlich ist und SODASURF damit 2025 und2026 ebenfalls zu den Top-Marken in dem Bereich zählt.Die Rohstoffe und Materialien für die Tauschzylinder werden überwiegend ausDeutschland und Europa bezogen und auch die Herstellung ist besondersnachhaltig. In der Fertigung wird hauptsächlich Ökostrom verwendet und dieProduktion ist durch ihren hohen Automatisierungsgrad soweit optimiert, dass derEnergieverbrauch auf ein Viertel sinkt. Aber nicht nur hier wurde deutlichoptimiert - auch beim Abfüllvorgang wurde an relevanten Stellschrauben gedreht,was zu einer Reduktion des CO2-Ausstoßes von 104 Tonnen pro Jahr geführt hat.Insgesamt haben die SODASURF-Zylinder mit Ventil eine Lebensdauer von mehr als20 Jahren, was sie zu einem besonders langlebigen Produkt macht. Und sollte docheinmal ein Zylinder beschädigt werden, kann dieser dank der Garantieleistung vonNORMA selbst ohne Kassenzettel problemlos reklamiert und umgetauscht werden.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthmailto:k.heck@norma-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/5944754OTS: NORMA