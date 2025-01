Kursexplosion: Diese Biotech-Rakete legt heute um über 200 Prozent zu!

Umgekehrt folgen auf überzeugend abgeschlossene Wirkstoffstudien nicht selten Kursexplosionen. So ergeht es am Mittwoch den Anteilen von Sana Biotechnology , die in der Spitze um rund 280 Prozent zulegen konnten – allerdings nachdem die Aktie im Jahr zuvor rund zwei Drittel ihres Wertes eingebüßt hatte.

Die Aktien von Biotechnologie-Unternehmen sind für ihre hohe Schwankungsbreite berüchtigt. Gerade kleinere Werte, die oft über nur einen einzigen Medikamentenkandidaten in ihrer Pipeline verfügen, weisen eine hohe Volatilität auf und können, wenn Studiendaten nicht überzeugen, vor horrenden Verlusten stehen. So ist es nach einer gescheiterten Studie zuletzt Cassava ergangen.

Tipp aus der Redaktion: Der weltweite Markt für Krebsmedikamente verzeichnet ein stetiges Wachstum und soll bis 2029 auf 244 Milliarden Euro anwachsen. Fordern Sie jetzt unseren neuen kostenlosen Spezialreport an und erfahren Sie, welche 3 Biotech-Aktien durchstarten und zu Ihrem Börsenerfolg in 2025 beitragen könnten!

Erfolg bei revolutionärem Therapieansatz

Wie das Unternehmen in einer am Dienstagabend veröffentlichten Pressemitteilung bekannt gab, konnte eine am schwedischen Universitätskrankenhaus Uppsala Medikamentenstudie zur Behandlung von Typ-1-Diabetes positiv abgeschlossen werden.

Mit seinem Wirkstoffkandidaten UP421 bemüht sich Sana Biotechnology darum, Diabetes ohne den Einsatz von Immunsuppressoren zu behandeln und setzt dabei auf eine Hypoimmun-Technologie. Dabei werden Bauchspeicheldrüsenzellen von Verstorbenen gesammelt, modifiziert und schließlich bei Patientinnen und Patienten per Transfusion eingesetzt.

Die von Sana Biotechnology veröffentlichte Studie zeigt, dass die gespendeten Zellen vier Wochen nach ihrer Transplantation überlebt und keine Immunreaktion hervorgerufen haben. Damit sind sie in der Lage, körpereigenes Insulin zu produzieren und könnten herkömmliche Behandlungen künftig teilweise oder sogar vollständig ersetzen.

+280 Prozent bereits in der Vorbörse – Short-Squeeze läuft an!

Anleger zeigten sich begeistert über den Forschungserfolg und belohnten die Anteile bereits in der US-Vorbörse mit Kursgewinnen von über 280 Prozent. Zwar kühlte sich das Sentiment im Laufe des Mittags etwas ab, in den regulären Handel startete Sana Biotechnology dennoch mit einem Plus von mehr als 200 Prozent.

Zum starken Kursanstieg dürfte beigetragen haben, dass die Aktie nach zuletzt veröffentlichten Leerverkaufsdaten eine Short-Quote von rund 30 Prozent aufwies, sodass die positiven Studiendaten am Mittwoch in einen Short-Squeeze münden. Bereits in der Vorbörse wechselten mehr als 10 Millionen Anteile ihren Besitzer.

Fazit: Spannend, aber selbst nach positiver Studie hochspekulativ

Die Aktie von Sana Biotechnology explodiert zur Wochenmitte und kann sich zwischenzeitlich fast verdreifachen. Ursache für den starken Kursanstieg sind Studiendaten, die beweisen, dass der therapeutische Ansatz des Unternehmens zur Behandlung von Typ-1-Diabetes Aussicht auf Erfolg hat und konventionelle Therapien zukünftig ersetzen könnte.

Über ein operatives Geschäft verfügt Sana Biotechnology noch nicht. Der Umsatz lag im letzten Geschäftsjahr bei genau 0 US-Dollar, dem Verluste in Höhe von über 300 Millionen US-Dollar gegenüberstanden – hauptsächlich aus Aufwendungen für Forschung und Entwicklung.

Die aktuelle Finanzreserve des Unternehmens genügt ohne die Aufnahme neuer Schulden oder Kapitalmaßnahmen noch für rund ein Jahr. Der Studienerfolg könnte jedoch zu einem Einstieg oder gar einer Übernahme durch ein etabliertes Pharmaunternehmen führen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist jedoch jedes Investment in der Aktie hochspekulativ.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Sana Biotechnology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +238,18 % und einem Kurs von 5,58USD auf Nasdaq (08. Januar 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.