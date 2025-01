UBS belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 185 Dollar

longtermthinker1 schrieb gestern 20:41

Noch mal kurz zurueck auf die KeyNotes zu Blackwell



- bei 1:36:28 erklaert NVIDIA CEO, dass die besseren AI Modelle 3 Scaling Laws beinhalten

1.) Pre-Training 2.) Post-Training 3.) Test -Time (Reasoning).



Dafuer wird mehr Rechenpower benoetigt, daher Blackwell Needs.



- bei 1:40:41 sagt er, dass Blackwell in 45 Fabriken voll produziert wir



Die ganzen anderen Highlights heute, muss sich halt jeder mal selber auch ruhig 2 oder 3 mal anhoeren und reflektieren.

Aus meiner Sicht lohnt sich das.



Dann kann man auch sehr beruhigt die Schwankungen hier mitverfolgen und ggfs. ausnutzen.



Bei Youtube sieht man, dass "nur" 362.000 Viewer die Praesentation verfolgt haben, heute morgen waren es noch um die 50.000 im Live Event.

Das bedeutet, dass die wenigsten Anleger sich die KeyNote im Detail angeschaut haben.





Ich wundere mich immer wieder wie wenig sich die Anleger und Techniker direkt informieren.

Es war damals fahrlaessig nicht die Apple IPhone Einfuehrung von Steve Jobs genau zu verfolgen und reflektieren.

Genauso fahrlaessig ist es, nicht die Key Notes von Jenson Huang zu verfolgen oder Webcasts bei den Quarter Financial Reports.



Keiner meiner Tech Kollegen wusste ueberhaupt, dass heute CES Eroeffnung war und Jenson Huang Key Note gab.





beste Gruesse und viel Erfolg