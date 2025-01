JPMORGAN stuft Just Eat Takeaway.com auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Just Eat Takeaway auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Im europäischen Online-Bereich blieben die Essenslieferdienste sein bevorzugter Sektor, schrieb Analyst Marcus Diebel in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Die Ergebnisdynamik habe Luft nach oben und die Bewertungen hinkten denen anderer Bereiche deutlich hinterher. Die Ende Februar anstehenden Quartals- und Jahreszahlen von Just Eat Takeaway dürften eine gute Geschäftsentwicklung in Großbritannien und Irland sowie Nordeuropa, aber weiter schwache Trends in Südeuropa und Nordamerika belegen. Zudem geht Diebel vom Verkauf weiterer Aktivitäten aus, etwa in Australien und Kanada./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2025 / 22:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 13,17EUR auf Tradegate (08. Januar 2025, 11:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Just Eat Takeaway.com

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m