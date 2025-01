Cathie Wood hat 200.000 Palantir-Aktien verkauft – schlimmster Crash seit Mai!

Cathie Woods ARK Investment hat bekanntgegeben, dass sie über insgesamt drei Fonds 196.728 Aktien von Palantir abgestoßen und am Dienstag weitere 4.890 Aktien verkauft hat.Die Transaktionen hatten einen Wert von etwa 15 Millionen US-Dollar.

Die Palantir-Aktie ist am Dienstag um 7,8 Prozent gefallen und war damit die Aktie mit der schlechtesten Performance im S&P 500. Es war außerdem der schlimmste prozentuale Tagesverlust seit dem 7. Mai 2024, laut Daten von Dow Jones Market Data.

Auch ein Vorstandsmitglied von Palantir hat Aktien verkauft – Alexander D. Moore. Er verkaufte laut einer Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) am 2. Januar 2025 insgesamt 20.000 Aktien für 1.490.101 US-Dollar. Laut SEC-Formular 4 hält Moore nun 1.430.630 Aktien, die alle direkt in seinem Besitz sind.

Die Palantir-Aktie ist im vergangenen Jahr um 340 Prozent gestiegen. Die Titel waren der beste Performer im S&P 500. Anleger haben große Hoffnungen darauf gesetzt, dass Unternehmen weiterhin riesige Summen für KI-Software ausgeben werden.

Zu Wochenbeginn hatte bereits ein Forschungsbericht von Morgan Stanley die Software-Aktie belastet. Analyst Sanjit Singh zeigte sich besorgt über die aktuelle Bewertung von Palantir und legte ein Kursziel von 60 US-Dollar fest. Er argumentiert, dass das Wachstumspotenzial des Unternehmens im derzeitigen Aktienkurs bereits vollständig berücksichtigt sei. Die Aktien von Palantir werden derzeit mit dem 160,4-fachen des Gewinns gehandelt, der in den nächsten 12 Monaten erwartet wird.

Ein Top-Investor, der unter dem Pseudonym The Software Side of Life bekannt ist, hatte ebenfalls vor der zu hohen Bewertung gewarnt und empfohlen, diese zu shorten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





