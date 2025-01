Optimismus trotz Krise / softgarden-Umfrage zeigt gemischte Erwartungen ans neue Jahr

Berlin (ots) - Sich verschärfende internationale Krisen und politische

Instabilität, trotzdem eine positive wirtschaftliche Gesamtentwicklung.

Steigende Arbeitslosigkeit bei grundsätzlich guten Chancen für Jobkandidaten.

Der Bewerberblick auf 2025 fällt widersprüchlich, aber optimistisch im Hinblick

auf die eigenen Jobaussichten aus. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von

softgarden, für die 4.505 Bewerbende befragt wurden.



Was erwarten Bewerbende vom Jahr 2025? Wie blicken Sie auf das vergangene Jahr

zurück? Diese Fragen stehen im Zentrum einer aktuellen Kurzumfrage von

softgarden, die an der Jahreswende 2024/2025 durchgeführt wurde.





Zunehmende Krisen, positive wirtschaftliche Entwicklung72,4 % glauben, dass sich 2025 die internationale Krisenlage eher verschärft alsentspannt, 53,2 % gehen eher von einer abnehmenden als von einer zunehmendenpolitischen Stabilität in Deutschland aus. Überraschend fällt vor diesemHintergrund die Erwartung an die wirtschaftliche Entwicklung aus: 60,9 % rechnenmit einer positiven wirtschaftlichen Gesamtentwicklung in Deutschland, 39,1 %dagegen mit einer negativen.Kein grundsätzlicher Wandel am Arbeitsmarkt51,5 % erwarten, dass die Arbeitslosigkeit steigt, nur 48,5 %, dass sie sinkt.Interessanterweise sind dennoch 69,6 % davon überzeugt, dass der Arbeitsmarkt2025 grundsätzlich kandidatenfreundlich bleibt - mit guten Chancen fürJobsuchende. Nur 30,4 % gehen dagegen davon aus, dass Arbeitgeber 2025 "wiederam längeren Hebel" sitzen werden. Diese Einschätzung findet sich in derpersönlichen Position auf dem Arbeitsmarkt wieder. 68,7 % der Bewerbenden sindaktuell auf dem Jobmarkt aktiv, weil sie nach besseren Arbeitgebern oder Jobssuchen.Optimistischer Blick auf 2025 trotz KrisenDer persönliche Blick auf die Berufsaussichten und Einkommensmöglichkeiten imJahr 2025 fällt zum Großteil ausgesprochen positiv aus: 57,4 % rechnen beruflichmit einer persönlich "sehr guten" Entwicklung, weitere 33,6 % mit einer "guten".Die drei Krisenfaktoren, die aus Sicht der Bewerbenden 2025 am ehesten negativeAuswirkungen auf die Berufsaussichten und Einkommensmöglichkeiten im Jahr 2025haben werden, sind Kriege und internationale Krisen (54,9 %), strukturelleKrisen in der eigenen Branche (41,5 %) sowie der Klimawandel (33,3 %).Wahlen in Deutschland und JobaussichtenIm Zusammenhang mit den Wahlen und einem möglichen Regierungswechsel inDeutschland rechnen dagegen nur 18,9 % mit negativen und 37,0 % mit positivenAuswirkungen auf die eigene Berufssituation. Eine relative Mehrheit von 44,2 %geht jedoch davon aus, dass dieser Faktor "keine Auswirkungen" hat.