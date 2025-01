Consors Finanz kooperiert mit Anker SOLIX bei Ratenfinanzierung für Balkonkraftwerke (FOTO)

München (ots) -



- Consors Finanz ermöglicht die Anschaffung von Balkonkraftwerken in monatlichen

Raten.

- Der Finanzierungsantrag läuft schnell und bequem parallel zum Erwerb.

- Mit der Kooperation baut Consors Finanz sein Geschäft für nachhaltige

Finanzierung aus.



Consors Finanz und Anker SOLIX arbeiten künftig bei der Ratenfinanzierung von

Balkonkraftwerken zusammen. Ab sofort können Käufer:innen die Balkonkraftwerke

über den Onlineshop von Anker SOLIX bestellen und die Rückzahlung über einen

Ratenplan als Zahlungsmethode wählen. Mit dieser neuen Finanzierungsoption haben

sie die Möglichkeit, die Anschaffungskosten in niedrigen monatlichen Raten zu

begleichen.





Der Ratenkredit wird direkt beim Onlinekauf beantragt. Voraussetzung ist dieBonität der Kund:innen, die sowohl Einfluss auf die mögliche Höhe derKreditsumme als auch auf die Auswahl der Laufzeit nimmt. Möglich sindKreditsummen zwischen 100 und 10.000 Euro. Die Entscheidung über den Krediterhalten die Kund:innen binnen weniger Minuten. Die Ratenzahlungen lassen sichflexibel an die Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten der Kund:innenanpassen: Als Laufzeiten sind sechs bis 60 Monate wählbar. Zugleich besteht eineOption auf Sondertilgungen."Balkonkraftwerke erfreuen sich nicht nur wachsender Beliebtheit, sie sind aucheine treibende Kraft für den Ausbau erneuerbarer Energien. Wir freuen uns,unsere Mission, Energieunabhängigkeit für jeden Haushalt zu ermöglichen, dankder Partnerschaft mit Consors Finanz weiter zu verfolgen und mehr Menschen denZugang zu Balkonkraftwerk- und Speichertechnologien zu ermöglichen, um gemeinsamdie Zukunft zu gestalten", erläutert Kelvin Cao, CEO von Anker SOLIX Europa." Der Umstieg auf klimafreundliche und kostensparende Solaranlagen muss fürprivate Haushalte einfach und bezahlbar sein. Es freut uns daher sehr, dass wirkünftig gemeinsam mit Anker SOLIX mehr Menschen die Nutzung sauberer Energienermöglichen können", so Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions vonConsors Finanz . Mit Anker SOLIX hat Consors Finanz einen weiteren strategischenPartner für nachhaltige Energielösungen gewonnen. Es ist erklärtes Ziel derBank, den Anteil nachhaltiger Finanzierungen kontinuierlich auszubauen.Anker SOLIX ist eine führende Marke im Bereich innovativer Batteriespeicher- undStromübertragungstechnologien für zuverlässige, nachhaltige und integrierteEnergiespeicherlösungen. Sie bietet in Deutschland ein großes Portfolioverschiedener Produkte für Endkonsument:innen an.Über Consors FinanzConsors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation.Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die