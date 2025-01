Goldman Sachs setzt auf diesen Kabelhersteller

Prysmian, ein führender Anbieter von Erd- und Unterseekabeln sowie Stromübertragungssystemen, wurde in die "Conviction List" von Goldman Sachs aufgenommen. Das Unternehmen werde von einer hohen Nachfrage nach seinen Produkten und verbesserten Gewinnprognosen profitieren, heißt es in einem Research-Bericht.

Prysmian punkte zudem mit einer diversifizierten Marktpräsenz. "88 Prozent des Geschäfts liegen außerhalb des Hochspannungssektors", schrieb Costa. Ein weiterer Vorteil sei die starke Präsenz in den USA, wo 34 Prozent des Umsatzes aus den Bereichen Bau, Industrie und Glasfaser stammen. Diese Faktoren stützen laut Costa die kurz- und mittelfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens.

Kursziel und Marktperformance

Die Aktie von Prysmian, die an der Mailänder Börse und in den USA als American Depositary Receipt (PRYMY) gehandelt wird, stieg in den vergangenen zwölf Monaten um 50 Prozent. Goldman Sachs sieht weiteres Potenzial: Das 12-Monats-Kursziel liegt bei 73 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von 14 Prozent entspricht.

Weitere Titel auf der Conviction List

Neben Prysmian befinden sich auch das britische Telekommunikationsunternehmen BT Group und der finnische Ingenieurdienstleister Neste auf der Conviction List. Goldman Sachs prognostiziert für BT Group ein Kursziel von 290 britischen Pence (3,65 US-Dollar) und für Neste 26 Euro. Dies entspricht Aufwärtspotenzialen von um die 100 Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion