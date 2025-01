Samsung: 131 Prozent Gewinn-Plus und trotzdem enttäuscht

Belastet wurden die Ergebnisse durch steigende Forschungs- und Entwicklungskosten sowie Investitionen in die Produktion von High-End-Chips für Nvidia. Hinzu kommt eine schwächelnde Nachfrage nach herkömmlichen Speicherchips, die vor allem in PCs und Smartphones verbaut werden. Die Umsatzprognose von 75 Billionen Won blieb ebenfalls knapp hinter den Erwartungen zurück.

Gewinner im Megamarkt: Biotechnologie ist eine der bedeutendsten Zukunftstechnologien: Hier gibt es 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial

An der Börse in Seoul legte die Samsung Aktie rund 3,5 Prozent zu. Lobende Worte für die Koreaner gab es diese Woche auch von Nvidia-CEO Jensen Huang. Auf der CES in Las Vegas äußerte er Zuversicht, dass Samsung bald die erforderlichen Standards für die Lieferung von High-Bandwidth-Memory-Chips (HBM) erfüllen werde. Diese Chips sind essenziell für den boomenden KI-Markt, in dem Nvidia führend ist. Huang betonte: "Sie arbeiten daran und werden Erfolg haben."

Der Druck auf Samsung ist jedoch hoch. Hauptkonkurrent SK Hynix hat sich als verlässlicher Lieferant für Nvidia etabliert und wird voraussichtlich Rekordergebnisse für das vierte Quartal präsentieren. Während SK Hynix in den vergangenen 12 Monaten einen Kursgewinn von 43 Prozent verbuchen konnte, brach Samsungs Aktie im gleichen Zeitraum um 25 Prozent ein.

Tipp aus der Redaktion London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die Trading-Welt von SMARTBROKER+

Neben den Schwierigkeiten im Halbleiterbereich kämpft Samsung mit einer rückläufigen Nachfrage nach Smartphones und Haushaltsgeräten. Analysten vermuten, dass die Gewinne der Mobilfunksparte durch schleppende Verkäufe der Premium-Faltmodelle zurückgegangen sind. Auch die Logikchip-Sparte schrieb voraussichtlich tiefere Verluste, die auf Produktionsprobleme und hohe Entwicklungskosten zurückzuführen sind.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





6 Richtige für 2025 Aktien mit Nvidia- und Super Micro Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!