Zuzahlungsbefreiung für 2025 beantragen (FOTO)

Berlin (ots) - Millionen Menschen in Deutschland haben einen Anspruch darauf,sich für das Jahr 2025 von Zuzahlungen zu Arzneimitteln und anderen Leistungender gesetzlichen Krankenversicherung befreien zu lassen. Dazu können sie ihreBelastungsgrenze auf dem Gesundheitsportal http://www.aponet.de berechnen undsodann einen entsprechenden Antrag bei ihrer jeweiligen Krankenkasse stellen.Auf diese Möglichkeit macht der Deutsche Apothekerverband (DAV) insbesonderealle Patientinnen und Patienten aufmerksam, die im Laufe des Jahres 2025 einplanbares Einkommen (z.B. eine monatliche Rente) haben und regelmäßigZuzahlungen (z.B. auf Medikamente gegen chronische Krankheiten) leisten müssen.Die Befreiungsbescheinigung wird von der Krankenkasse nach Vorauszahlung dererwarteten Zuzahlungen bis zur Belastungsgrenze in Höhe von 2 Prozent desJahresbruttoeinkommens ausgestellt, wobei auch Freibeträge angerechnet werden.Bei chronisch kranken Patientinnen und Patienten ist es nur 1 Prozent. Kinderund Jugendliche bis zum 18. Geburtstag sind immer zuzahlungsbefreit.In der Apotheke beträgt die gesetzliche Zuzahlung bei rezeptpflichtigenArzneimitteln normalerweise 10 Prozent des Medikamentenpreises, mindestens aber5 Euro und höchstens 10 Euro. Das Geld wird von den Apotheken eingesammelt undan die Krankenkassen weitergeleitet. Im Jahr 2023 haben laut DAV die gesetzlichversicherten Patientinnen und Patienten allein bei Medikamenten mehr als 2,4Milliarden Euro zugezahlt, um die Krankenkassen finanziell zu entlasten. Beirund 74 Millionen gesetzlich Krankenversicherten in Deutschland konnteallerdings auch jeder und jede 14. Versicherte erfolgreich eine ganzjährigeZuzahlungsbefreiung erwirken - das waren 6,9 Prozent oder 5,1 Millionen allergesetzlich Krankenversicherten. Die meisten Zuzahlungsbefreiten sind chronischkranke Patientinnen und Patienten (4,9 Millionen), während alle übrigenKrankenversicherten nur 0,2 Millionen ausmachen (Stand: 2022).Weitere Informationen unter http://www.abda.de undhttp://www.aponet.de/zuzahlungsrechner