Mütterrente ausweiten? Ökonomin Grimm kritisiert CSU-Plan

SEEON (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sieht die CSU-Forderung nach einer Ausweitung der sogenannten Mütterrente kritisch. "Ich glaube, wir können uns nicht leisten, noch weitere Geschenke zu verteilen im Wahlkampf", sagte Grimm vor einem Gastauftritt bei der CSU-Winterklausur im oberbayerischen Kloster Seeon. Man werde sehen, ob das dann komme.

Fortschritte brauche es an anderer Stelle, und dem laufe die Ausweitung der Mütterrente entgegen, argumentierte Grimm und betonte: "Was wir brauchen, ist eine Senkung der Lohnnebenkosten und eine Senkung der Kosten in den sozialen Sicherungssystemen." Die Ökonomin gehört dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung an, dessen Mitglieder auch als Wirtschaftsweise bezeichnet werden.