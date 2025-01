Aktien 2025 – Zwischen Hoffnung und Risiken Vanyo Walter ist seit Juni 2023 Managing Director bei der RoboMarkets Deutschland GmbH. FR: Herr Walter, die Rede von US-Notenbankchef Powell kurz vor Weihnachten hat für einige Unruhe an den Märkten gesorgt. Was hat die Investoren so schockiert? …