DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Just Eat Takeaway.com auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat Just Eat Takeaway auf "Buy" belassen. Der abgeschlossene Verkauf der Grubhub-Beteiligung habe wohl wenig Einfluss auf die Aktie, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser erlaube es …