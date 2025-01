Bank of America, Morgan Stanley, Deliveroo & First Horizon legen Q4-Zahlen vor!

07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 12/24 07:00 Uhr, Schweiz: Richemont, Q3-Umsatz 07:00 Uhr, Schweiz: Geberit, Jahresumsatz 08:00 Uhr, Großbritannien: Deliveroo plc, Q4-Umsatz 11:55 Uhr, USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen 12:30 Uhr, USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen 12:30 Uhr, USA: First Horizon, Q4-Zahlen 12:45 Uhr, USA: Bank of America, Q4-Zahlen 13:30 Uhr, USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen 17:45 Uhr, Frankreich: Vinci, Q4-Umsatz Norwegen: Aker ASA, Q4-Umsatz USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

Konjunkturdaten



Rumänien: Zentralbank, Zinsentscheid

Polen: Zentralbank, Zinsentscheid

Korea: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 12/24

06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 12/24

08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 11/24

08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 11/24

08:00 Uhr, Großbritannien: Dienstleistungsindex 11/24

08:00 Uhr, Großbritannien: Bauproduktion 11/24

10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

11:00 Uhr, Italien: Handelsbilanz 11/24

12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 12/24

14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz12/24

14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise12/24

14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 1/25

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 11/24

16:00 Uhr, USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 1/25



Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 16.01.2024 Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) 08:00 GBR Arbeitslosenquote 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) 08:00 EUR EcoFin-Treffen 08:00 GBR Average Earnings Including Bonus (3Mo/Yr) 08:00 GBR ILO Unemployment Rate (3M) 08:00 GBR Employment Change 08:00 GBR Arbeitslosenänderung 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (Jahr) 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 EUR ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 12:10 DEU Bundesbank-Präsident Nagel spricht 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 USA NY Empire-State-Produktionsindex 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 16:00 GBR BoE Gouverneur Bailey Rede 17:00 USA Fed-Mitglieder Waller spricht



Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin