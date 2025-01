Alle Blicke auf die Quartalszahlen von: Schlumberger, Fastenal und State Street!

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schlumberger Ltd!

Konjunkturdaten



03:00 Uhr, China: BIP Q4/24

03:00 Uhr, China: Industrieproduktion 12/24

03:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 12/24

08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 12/24

09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 11/24

11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/24

15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 12/24

15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 12/24



Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 17.01.2024 Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) 08:00 GBR Consumer Price Index (MoM) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) 08:00 GBR PPI Core Output (YoY) n.s.a 08:00 GBR Einzelhandelspreisindex (Monat) 08:00 GBR Retail Price Index (YoY) 09:30 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 11:00 EUR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 USA Controlling des Einzelhandels 14:30 USA Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:30 USA Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 15:00 USA Fed Bowman Rede 15:00 USA Fed-Mitglied Barr spricht 15:15 USA Industrieproduktion (Monat) 16:15 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 19:00 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 19:30 DEU Bundesbank-Präsident Nagel spricht 20:00 USA Fed Beige Book 21:00 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht



