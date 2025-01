Max Grundig Klinik beruft neue Chefärztin der Psychosomatik (FOTO)

Bühl (ots) -



- Dr. Doris Klinger leitet seit dem 1. Januar 2025 den psychosomatischen Bereich

der renommierten Privatklinik.

- Die enge Verzahnung zwischen Innerer und Psychosomatischer Medizin bleibt auch

weiterhin das zentrale Konzept der Max Grundig Klinik.



Die Max Grundig Klinik auf der Bühlerhöhe im Schwarzwald konnte Dr. Doris

Klinger für die Position der Chefärztin der Psychosomatischen Abteilung

gewinnen. Frau Dr. Klinger trat die neue Funktion zum 1. Januar an und leitet

das Team aus 22 Ärzten, Therapeuten und Fachkräften. Mit Frau Dr. Klinger begann

auch Herr Dr. Sonner als Leitender Oberarzt und Stellvertretender Chefarzt zum

neuen Jahr.





Andreas Spaetgens, Geschäftsführer der Max Grundig Klinik, sagt: "Wir freuen unssehr, dass Frau Dr. Klinger unsere Klinik in führender Rolle verstärkt. Frau Dr.Klinger bringt nicht nur sehr viel Erfahrung in der Leitung psychosomatischerKliniken mit, wir sind uns auch mit ihr einig, die Gesundheit unserer Patientenals Einheit von Körper und Psyche zu begreifen."Prof. Dr. Manfred Zehender, Ärztlicher Direktor der Max Grundig Klinik undLeiter der Inneren Medizin, ergänzt: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mitFrau Dr. Klinger. Wir teilen ein ganzheitliches Verständnis von Gesundheit. Imengen Zusammenspiel von Innerer und Psychosomatischer Medizin können wir unserenPatienten umfassende Gesundheitslösungen und die Therapieansätze bieten, wie siein Deutschland in dieser Form außergewöhnlich sind."Dr. Doris Klinger leitete bis Ende 2024 als Direktorin die Vitos Klinik fürPsychosomatik in Weilmünster. Zuvor war sie von 2018 bis 2021 in der Klinik Dr.Steib in Königstein als Leitende Oberärztin der Akutklinik für Psychosomatik,Psychiatrie und Neurologie tätig. Sie sammelte unter anderem weitere beruflicheErfahrungen in Ober- und Chefärztlicher Tätigkeit in der PsychiatrischenAkutklinik Dr. Amelung, der Celenus Psychosomatischen Fachklinik Freiburg, derPsychosomatik Reha Seewis und leitete erfolgreich den Konsildienst desUniversitätsklinikums Frankfurt, wo sie auch Transplantationsbeauftragte war.Neben dem Erwerb ihres Facharztes für Psychosomatische Medizin undPsychotherapie ist Frau Dr. Klinger auch Allgemeinmedizinerin. Vor ihrermedizinischen Ausbildung studierte sie Musik und erwarb den Titel einerstaatlich anerkannten Musikpädagogin. Die neue Chefärztin der Max Grundig Klinikist zudem Expertin im Bereich der Speziellen und PsychosomatischenSchmerztherapie und spezialisiert auf Stressfolgeerkrankungen. Sie arbeitetwissenschaftlich fundiert, neurobiologisch orientiert sowietherapieschulenübergreifend. Außerdem schätzt sie die interdisziplinäre Arbeit.Dr. Doris Klinger sagt zu ihrem Start in der Max Grundig Klinik: "Als ich dieKlinik kürzlich kennengelernt habe, sind mir sofort die außergewöhnlichenRahmenbedingungen aufgefallen, psychosomatisch erkrankten Menschen zu helfen.Die Ruhe des umgebenden Schwarzwalds, High-Tech Diagnostik, das wohltuendeAmbiente eines kleinen Hauses, das wenig an ein übliches Krankenhaus erinnertund nicht zuletzt exzellente Kollegen bieten alle Voraussetzungen für eineMedizin, die sich auf die Patienten konzentrieren kann. Hinzu kommt das Team ausder Inneren Medizin, mit dem wir die Patienten aus unterschiedlichenPerspektiven betreuen. Dies alles gibt uns die Möglichkeit, eine sprechende undzugewandte Medizin zu praktizieren."Weitere Informationen zur Max Grundig Klinik unterhttp://www.max-grundig-klinik.dePressekontakt:Andreas SpaetgensGeschäftsführerMax Grundig Klinik GmbHSchwarzwaldhochstraße 1D-77815 BühlTelefon: +49 7226 54-520Telefax: +49 7226 54-529mailto:andreas.spaetgens@max-grundig-klinik.deMedienkontakt:Dr. Klaus Westermeier MedienbüroTelefon: +49 172-8433232mailto:info@kwestermeier.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/119575/5944901OTS: Max Grundig Klinik Bühlerhöhe