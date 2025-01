Kursrallye bei Siemens Energy verpasst? – Das könnte Plan B sein

Der neue Windpark liegt neben dem bestehenden Windpark Weilrod I (16,8 Megawatt) und soll im vierten Quartal 2025 mit einer erwarteten Jahresproduktion von 53 Gigawattstunden in Betrieb gehen.

Wir rechnen nun mit einer EEG-Vergütung von 71,50 Euro pro Megawattstunde und einer Jahresleistung von 53 Gigawattstunden.

Die Investitionskosten belaufen sich laut Bauer auf 1,98 Millionen Euro pro Megawatt bei einem Fremdkapitalanteil von 75 Prozent. Die vollständige Tilgung wird bis Ende 2025 erwartet.

Portfolio wächst

Mit dem neuen Windpark und weiteren Projekten, darunter eine Photovoltaikanlage in Italien, wächst das Portfolio von Clearvise auf über 400 Megawatt. Dies schafft laut Bauer eine solide Basis für Umsatz- und Margenwachstum in den Jahren 2025 und 2026. "Wir begrüßen die Entscheidung des Managements, die Onshore-Windkapazitäten in Deutschland auszubauen, da diese weniger von Preiskannibalisierung und negativen Strompreisen betroffen sind als Photovoltaikanlagen", erklärt er.

Kursziel und Potenzial

Der Analyst bleibt trotz des aktuellen Aktienkurses von circa 1,70 Euro optimistisch:

Unser Kursziel von 4 Euro basiert auf einem Discounted-Cashflow-Modell und zeigt ein Kurspotenzial von über 130 Prozent.

Fazit

Bauer erwartet, dass sich das Markt-Sentiment für erneuerbare Energien bis 2025 verbessern wird.Mit der strategischen Erweiterung seines Portfolios unterstreicht Clearvise seine Position im Bereich der Erneuerbaren Energien und zeigt sich gut aufgestellt für langfristiges Wachstum. Anleger könnten von einer stärkeren Marktstimmung profitieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion