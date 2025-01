Microstrategy, Broadcom, Nvidia- Amerikanisches Geld auf Drogen NEW YORK CITY, NY – SEPTEMBER 17, 2016: Wall Street New York Stock Exchange is the world’s largest stock exchange by market capitalization of its listed companies. Die Weihnachtsüberraschung in den USA gab es 2024 schon am Mittwoch vor Weihnachten. …