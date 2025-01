Kobrea beginnt in den Western Malargüe Copper Projects in der argentinischen Provinz Mendoza mit der Exploration

Vancouver, British Columbia, 8. Januar 2025 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX; FWB: F3I; OTCQB: KBXFF) („Kobrea“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass eine Mannschaft mobilisiert wurde, um mit dem Explorationsprogramm 2025 in mehreren Porphyr-Prospektionsgebieten im Bereich der unternehmenseigenen Western Malargüe Copper Projects zu beginnen. Kobrea hat das Recht auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an den sieben Projekten, aus denen die Gesamtkonzession Western Malargüe Copper Projects mit einer Gesamtfläche von über 733 km2 in der südwestlich gelegenen argentinischen Provinz Mendoza besteht (Einzelheiten siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 19. August 2024).

„Wir sind die ersten, die im neu errichteten Western Malargüe Mining District in der argentinischen Provinz Mendoza aktiv werden und die Möglichkeit haben, erstmalig anhand von Bohrungen in diesem Teil eines erstklassigen Porphyr-Kupfer-Gürtels Entdeckungen zu machen. Dieser Porphyrgürtel neogenen Alters beherbergt zahlreiche porphyrische Tier-1-Kupferlagerstätten, zu denen auch Los Bronces/Rio Blanco und El Teniente zählen“, erläutert CEO James Hedalen. „Im Zuge der Erstexploration werden geologische Kartierungen und geochemische Probenahmen aus mehreren porphyrischen Kupfersystemen sowie geophysikalische Messungen absolviert, die anschließend in ein erstes Bohrprogramm auf dem Projektgelände münden werden.“

Sobald die ersten Explorationsaktivitäten mit geologischen Kartierungen und der Entnahme von Proben aus Gesteinssplittern und Felsschutt abgeschlossen sind, werden in den kommenden Monaten geophysikalische Messungen folgen. Im Hinblick auf das Prospektionsgebiet El Perdido plant das Unternehmen, die ersten, von früheren Betreibern absolvierten Explorationsarbeiten anhand von Diamantbohrungen im weiteren Verlauf der Saison abzuklären. Im Rahmen der historischen Exploration im Prospektionsgebiet El Perdido wurde ein ausgedehntes Zielgebiet mit porphyrischen Kupfer-, Gold- und Molybdänvorkommen abgegrenzt, das bis dato noch nicht durch Bohrungen erkundet wurde.

Abbildung 1. Dreidimensionale Darstellung des Explorationsziels im Cu-Au-Mo-Porphyr bei El Perdido.

Prospektionsgebiet El Perdido

Das 6.878 Hektar große Prospektionsgebiet El Perdido beherbergt ein porphyrisches Cu-Au-Mo-System, das zwar obertägig definiert, jedoch noch nicht anhand von Bohrungen erkundet wurde. Das Porphyrziel präsentiert sich als 2 x 3 Kilometer große hydrothermale Alterierung, die Anhäufungen einer klassischen Porphyralterierung aufweist, bei der stellenweise Kalialterierungen an die Oberfläche treten (Abbildung 1). Ein 900 x 500 Meter großer Bereich mit Quarz-Trümmerzonen korreliert mit einer anomalen Kupfer-Gold-Molybdän-Gesteinsgeochemie, kartierten porphyrischen Intrusionen aus Quarzdiorit, vereinzelt Biotit-Brekzien und Kalialterierungen in einem Gebiet, das ansonsten von Phyllitalterierungen dominiert wird. Die Auswertung der Daten einer im Jahr 2013 absolvierten, bodengestützten Magnetikmessung skizziert eine unterirdische magnetische Anomalie, die etwa 1.000 Meter breit ist und 1.000 Meter in die Tiefe reicht. Diese ist von einer schwächeren magnetischen Signatur umgeben und stellt im Kontext der Erkundung einer porphyrischen Kupfer-, Gold- und Molybdän-Lagerstätte ein attraktives geophysikalisches Ziel dar.