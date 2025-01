K+S-Werk Werra wird an Höchstspannungsnetz angeschlossen Das größte K+S-Werk Werra wird bis Mitte der 2030er Jahre an das Höchstspannungsnetz angeschlossen. Das teilte das hessische Wirtschaftsministerium mit. "Auf diese Weise schaffen wir die infrastrukturelle Voraussetzung, damit der Bergbau in Hessen …